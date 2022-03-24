Abdullah Avcı puan rekorunu kırmak üzere

2016-17 sezonunda 34 maçta 73 puan toplayan Avcı, 30 maçta 70 puan topladığı bordo-mavililerle elde edeceği 4 puanla kariyerinin en yüksek puanına ulaşmış olacak.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, 500 günlük Trabzonspor kariyerinde önemli başarılara imza attı. 10 Kasım 2020'de Karadeniz ekibinin başına geçen tecrübeli teknik adam, 1.5 yıla yaklaşan görev süresinde bordo-mavili takımla, teknik adamlık kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Karadeniz ekibiyle Süper Kupa kazanan tecrübeli teknik adam 10 yıl çalıştırdığı Medipol Başakşehir ile 3 kez kapısından döndüğü Süper Lig şampiyonluğunu bu sezon Trabzonspor'un başında yaşamak için gün sayıyor.

EN ÇOK PUANI TOPLAYACAK

Abdullah Avcı, kulüp kariyerinin en parlak dönemini de Karadeniz ekibinin başında yaşıyor. 58 yaşındaki teknik direktör, 30. haftalar itibariyle kariyerinin en yüksek puanına ulaşırken, 2016-17 sezonunda Başakşehir'in başında 34 maçta 73 puan elde etmişti. Avcı, bordo-mavili takımın başında elde edeceği 4 puanla bir sezonda kulüp kariyerinin en yüksek puanını da toplamış olacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, sezonlara göre topladığı puanlar ve sıralamalar şöyle:

2007-2008 34 maç - 38 puan - 12. sıra (Başakşehir)

2008-2009 34 maç - 42 puan - 9. sıra (Başakşehir)

2009-2010 34 maç - 56 puan - 6. sıra (Başakşehir)

2010-2011 34 maç- 42 puan - 11. sıra (Başakşehir)

2011-2012 10 maç - 18 puan - 4. sıra (Başakşehir - A Milli Takım'ın başına geçti)

2014-2015 34 maç - 59 puan - 4. sıra (Başakşehir)

2015-2016 34 maç - 59 puan - 4. sıra (Başakşehir)

2016-2017 34 maç - 73 puan - 2. sıra (Başakşehir)

2017-2018 34 maç - 72 puan - 3. sıra (Başakşehir)

2018-2019 34 maç - 67 puan - 2. sıra (Başakşehir)

2019-2020 18 maç - 30 puan - 7. sıra (Beşiktaş - İstifa etti)

2020-2021 26 maç - 53 puan - 4. sıra (Trabzonspor)

2021-2022 30 maç - 70 puan - 1. sıra (Trabzonspor)