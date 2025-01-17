Süper Lig'de Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takıma imza atmayan Abdullah Avcı sahalara dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli teknik direktör gelen teklifleri değerlendirmeye almaya başladı. Avcı yeniden bir takımın başına geçmeden önce oldukça titiz davranıyor. Türkiye'de Trabzonspor'da şampiyonluk yaşayan, Başakşehir'de başarılı bir dönem geçiren 61 yaşındaki hoca yeni zaferlere imza atacağı bir takımın başına geçmek istiyor.

ABDULLAH AVCI İÇİN ARABİSTAN İDDİASI

Abdullah Avcı, Suudi Arabistan takımlarının yakın markajında. Arabistan liginden bir takımla görüştüğü öne sürülen Avcı, anlaşma sağlanması takdirde yeni takımına imza atarak teknik direktör olarak sahalara geri dönecek. Tecrübeli hoca için ayrıca Azerbaycan'dan Neftçi takımının da ilgisi olduğu gelen bilgiler arasında. Avcı'nın tercihinin neresi olacağı ise merak konusu.

TRABZONSPOR KARNESİ

Abdullah Avcı, geçen sezon yönetiminde olduğu Trabzonspor ile 37 maça çıktı. Tecrübeli teknik direktör Karadeniz ekibi ile ligi üçüncü tamamlarken, Türkiye Kupası'nda da final oynamıştı.