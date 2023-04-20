Abdullah Avcı resmen geri dönüyor! Yeni görevi hayırlı olsun

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile uzun yıllar sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Abdullah Avcı, bu sezon bordo-mavililerde istenilen sonuçların alınamamasının ardından ayrılmıştı. Yeni adresi merak konusu olan Abdullah Avcı için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

ABDULLAH AVCI, TRABZONSPOR İLE ŞAMPİYON OLMUŞTU

Teknik direktör Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un başında sezona damga vurmuş ve yıllar sonra bordo-mavililerin şampiyon olmasında büyük rol oynamıştı. Ancak bu sezon Avcı için işler yolunda gitmedi. İstenen sonuçların alınamamasının ardından başarılı çalıştırıcı ile yollar ayrıldı.

MİLLİ TAKIMA GİDİYOR

Trabzonspor'un ardından yeni adresi merak konusu olan Abdullah Avcı için sürpriz bir iddia gündeme geldi. TRT Spor'da görevli olan Barış Yurduseven'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Abdullah Avcı TFF Milli Takımlar Futbol Direktörü oluyormuş!" ifadelerine yer verdi.

Avcı, A Milli Takım'da önceki yıllarda teknik direktörlük görevi yapmış ve yalnızca 18 maç görevde kalmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Abdullah Avcı, bu sezon Trabzonspor'un başında toplam 36 resmi maça çıktı. Bunlardan 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi alan Avcı, maç başına ortalama 1.67 puan ortalaması yakaladı.