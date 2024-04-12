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Spor

Abdullah Avcı: Sakatlar ve transferler derken planlama sarktı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, EMG Yapı Sivasspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

12 Nisan 2024 Cuma 19:30 - Güncelleme:
Abdullah Avcı: Sakatlar ve transferler derken planlama sarktı
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile EMS Yapı Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadele öncesi bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

17 Mart'tan sonra 2. maçımızı oynuyoruz. 26 günde 2 maç. Ocak ayında ise 9 maç oynadık. Sakatlar ve transferler derken planlama sarktı. Bu bir futbol takımının sağlıklı üretim yakalamasını engeller.

Sivasspor, Bülent hoca ile çıkış yakaladı. Farklı fermantasyonlar uyguluyorlar. Bununla ilgili çalışmalarımızı saha içinde almak istiyoruz. Ligin boyu da azaldı. Plana ve organizasyona sadık olmaya çalışacağız.

Onuachu kırık ve kasık problemi yaşadı. Bir daha sakatlanmamsı için fiziksel yüklemeler yapıyoruz. Kayserispor maçında ya sahada ya da kenarda olacak.

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