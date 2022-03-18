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Spor

Abdullah Avcı: Şampiyonluk kutlaması 1 hafta ertelendi

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

18 Mart 2022 Cuma 23:06 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 23:06
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Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç sonrası konuştu.

Avcı, "Aslında normalde 2-0 önde girerdik devreye. 2 pozisyonumuz vardı, ve rakibe pozisyon vermedik. Dönen topları alıyoruz, devam ediyoruz. Bu ikinci yarıda yoğunlaştı ve golü bulduk. Kaotik bir maç oynadık. Kazanmak istedik, oyunda üstünlüğümüz vardı ama 3 tane penaltı, buna yapabileceğimiz bir şey yok. Kazanmak için her şeyi yaptık, kazanabileceğimiz maçı berabere de bitiremedik ve kaybettik." ifadelerini kullandı.

Başarılı teknik adam, ayrıca, "Şampiyonluk kutlaması belki bir hafta uzayacak, onun dışında bir şey olmayacak bizim için. Hem kupayı hem de ligi alabilecek gücümüz var." şeklinde konuştu.

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