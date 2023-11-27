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Spor

Abdullah Avcı, Sivas deplasmanına iyi hazırlandı

Trabzonspor'un deneyimli teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacakları Sivasspor'a iyi hazırlandı ve takımına uyarılarda bulundu.

Sabah27 Kasım 2023 Pazartesi 13:30 - Güncelleme:
Abdullah Avcı, Sivas deplasmanına iyi hazırlandı
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Milli arada oyuncularının performansını arttırmaya çalışan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bir yandan da rakibi mercek altına aldı. Sivasspor karşısında kesinlikle puan kaybetmek istemeyen bordo-mavili takımın teknik patronu, bu doğrultuda rakibin eksi ve artılarını ezberleyip oyuncularına uygulamalı olarak anlattı.

Geride kalan 12 haftada rakibin oynadığı maçları izleyerek galibiyet planı hazırlayan Avcı, her antrenmana elinde notlarla çıkıp futbolcularına uygulamalı olarak planını anlattı. Sivasspor'un güçlü ve güçsüz yanlarını detaylı bir şekilde anlatan Avcı'nın, özellikle savunma hattına uyarılarda bulunduğu belirtildi.

HİÇ KAYBETMEDİ

Trabzonspor'da ikinci dönemine iyi başlangıç yapan Abdullah Avcı, bordo-mavili ekibin başında Sivasspor'la 7. randevusuna çıkacak.

Daha önce oynanan 6 maçta yenilgi yüzü görmeyen tecrübeli hoca, 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Avcı, ayrıca 30 Temmuz 2022'de rakibini 4-0 yenerek Süper Kupa'yı kazanmıştı.

MENDY VE BAKASETAS'A UYARI

Sivasspor maçı öncesi iki isim sarı kart ceza sınırında. Bakasetas ve Mendy bu akşam görev alıp kart görmeleri halinde cezalı olacaklar ve gelecek hafta Papara Park'ta Kayserispor sınavında oynamayacaklar. 2 futbolcu kart konusunda uyarıldı.

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