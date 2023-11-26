Trabzonsporlu futbolcular, sadece rakibiyle değil, hava şartlarıyla da mücadele edecek. Öyle ki meteorolojiye göre yarın sabah Sivas'ta kar yağışı bekleniyor. Maç saatinde yani 20.00'de hava sıcaklığı -5 derece gösteriliyor. İkinci yarıda dereceler -10'a kadar düşebilir.

'ÇIKIŞTA HATA İSTEMİYORUM'



Saha zemininin durumuna göre, pas futbolundan ziyade direkt oyunu tercih edebileceklerini oyuncularına söyleyen Avcı, rakiple ilgili takımını uyardı. Tecrübeli hoca, "Milli araya iyi girdik ancak bundan sonrası daha önemli. Sivas maçı zor geçecek. 90 dakika boyunca mücadele gücümüz yüksek olmalı. Anları doğru ve akıllı oynamalıyız. Plana sadık kalacağız. Özellikle 1. bölgeden çıkışlarda basit hata istemiyorum. Rakibin bulamadığı fırsatı biz onlara ikram etmeyelim. Ön tarafta da çok daha hareketli, hızlı ve agresif olmalıyız" dedi

'BİZ KAZANALIM YETER'



Fenerbahçe ve Konyaspor galibiyetlerinin ardından seriyi sürdürmek isteyen Fırtına'nın teknik patronu, "Kazanma alışkanlığı yakalamalıyız. Trabzonspor iç saha, deplasman fark etmeksizin her yerde iştahlı ve baskılı oynar. Maç maç ilerleyeceğiz. Adım adım gideceğiz. Ligde önümüze çok fırsat gelecek. Biz kazanalım yeter" ifadelerini kullandı. Trabzonspor, 5 senedir Sivasspor deplasmanında kazanamazken, Abdullah Avcı ise çalıştırdığı takımlarda son galibiyetini 2014'te almıştı. BordoMavililer, yarın bu kötü seriyi de noktalamak istiyor.