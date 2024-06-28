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Spor

Abdullah Avcı: Taraftarın alkışladığı bir takım olacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarıyla ir araya geldi. Yeni transferlerin katılımlarıyla daha iyi olacaklarını söyleyen Avcu, 'Eksiklerimiz tamamlandığında, Trabzonspor taraftarının istediği, alkışladığı bir takım olacağız inşallah.' sözlerini sarf etti.

28 Haziran 2024 Cuma 11:09 - Güncelleme:
Abdullah Avcı: Taraftarın alkışladığı bir takım olacağız
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

KAMP ÇALIŞMALARI

Çalışmalarla ilgili konuşan Avcı, "Buradaki çalışmalar, son dönemdeki en iyi çalışma ortamımız var. Gelen yeni transferlerin adaptasyonu iyi, fiziksel olarak iyi geldiler. Şu an iyi gözüküyor. Katılımlarla birlikte daha iyi olacağımızın sinyalleri var. Avrupa maçlarına kadar en iyi şekilde hazır olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Eksiklerimiz tamamlandığında, Trabzonspor taraftarının istediği, alkışladığı bir takım olacağız inşallah." sözlerini kullanan Abdullah Avcı, Egemen Korkmaz ve Mustafa Sarp'ın ardından teknik heyete yeni ekleme olup olmayacağı yönündeki soruya, "Ekibimize yeni ekleme yapmayacağız. Egemen ve Mustafa Hocalara teşekkür ediyoruz yaptıkları hizmetlerden dolayı. Biz de B planı olarak hazırlığımız vardı. Analiz departmanını genişlettik. Önder Hoca, daha önce çalıştığım bir isim. İhsan Hoca'yı biliyorsunuz. Onun varlığı bize güç veriyor. Şu an bir ilave olmayacak. Şu an itibarıyla böyle devam edecek." diye konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer için konuşan Abdullah Avcı, "Transfer konusunda rakam vermek doğru olmuyor. Sayı vermeyeyim ama yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Her mevkide birbirine yakın oyuncular olacak diye düşünüyorum." dedi.

A Milli Futbol Takımı için görüşleri sorulan deneyimli teknik adam, "İstikrarlı bir turnuva takımı olabilmek son derece önemliydi. Son 3 Avrupa Şampiyonası'na giden bir milli takımımız var. Buna olumlu bakmalıyız. Turnuvalarda inişler-çıkışlar olacaktır. Ama bugün ikinci bir hedef olan gruptan çıkmayı da milli takımımız gerçekleştirdi. Buna saygı göstermemiz gerekiyor. Bu işin içinde eleştiri var. Ama oyunun içinde kaldığı sürece herkes bundan bir şeyler çıkartabilir. Milli Takım'ın oynayıp daha fazla gelişeceğini düşünüyorum ve son derece başarılı buluyorum. Umarım Avusturya maçı da sağlıklı bir geçiş olur. Biz ilerledikçe duygumuz, coşkumuz, enerjimiz o turnuvaları daha iyi oynuyor. Buna destek olmamız gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

TARAFTARA MESAJI

Taraftarlara da mesaj gönderen Abdullah Avcı, "Trabzonspor taraftarlarının verdiği pozitif destek takımı yukarı çekiyor. Yeni hedeflere koşmak için onlara ihtiyacımız var, olmaya da devam edecek. İyi başlangıçlarla daha fazla içine gireceklerdir. Bu desteği vereceklerini düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

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