İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2024 Salı / 14 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2059
  • EURO
    35,0419
  • ALTIN
    2504.38
  • BIST100
    11034.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Abdullah Avcı, Trabzonspor'da 4. kupanın peşinde
Spor

Abdullah Avcı, Trabzonspor'da 4. kupanın peşinde

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavililerle 4. kupanın peşinde.

AA21 Mayıs 2024 Salı 11:31 - Güncelleme:
Abdullah Avcı, Trabzonspor'da 4. kupanın peşinde
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası finalini 23 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile oynayacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 4. kez kupa kazanma mutluluğu yaşama peşinde.

Bordo-mavililer, ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa olmak üzere müzesine 3 kupa getirirken, sadece Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşamadı.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Avcı ile 2021-2022 sezonunda 37 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Fenerbahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla ilk sırada sezonu tamamlayan Karadeniz ekibi, 7. şampiyonluğunu elde etti.

Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maçlarda 27 Ocak 2021'de şampiyon Başakşehir'i 2-1 yenerek, 30 Temmuz 2022'de de Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'yı kazandı.

Bordo-mavili ekip, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması halinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez bu kulvarda şampiyonluk yaşayacak ve müzesine 4. kez kupa getirecek.

AVCI İLE İLK KEZ FİNALDE

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez kupada final oynayacak.

Abdullah Avcı ile ilk olarak 2020-2021 sezonunda kupada mücadele eden bordo-mavililer, 5. eleme turunda Adana Demirspor'a 2-2 biten karşılaşmanın ardından penaltılarla elendi.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı 2021-2022 sezonunda ise Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselerek Kayserispor ile eşleşti. İlk maçı 1-0 kazanan bordo-mavililer, deplasmanda 4-2 yenilerek organizasyona veda etti.

Karadeniz ekibi, bu sezon yarı final maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü sahasında 3-2, deplasmanda 4-0 yenerek adını finale yazdırdı.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI TEK YENİLGİSİ VAR

Abdullah Avcı, Trabzonspor'da görevde bulunduğu sürede Beşiktaş karşısında tek mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, Avcı idaresinde Beşiktaş karşısında ligde oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibi, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1'lik skorlarla mağlup ederken, 2022-2023 sezonunda ise 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer, evinde oynadığı tek maçta 2021-2022 sezonunda ise 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Trabzonspor, rakibi karşısında tek yenilgiyi bu sezon İstanbul'da 2-0'lık sonuçla yaşadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.