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  • Abdullah Avcı: Trabzonspor'un DNA'sında böyle geri dönüşler var
Spor

Abdullah Avcı: Trabzonspor'un DNA'sında böyle geri dönüşler var

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde evinde Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

25 Şubat 2022 Cuma 22:45 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 22:45
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Süper Lig'de sahasında ağırladığı Yukatel Kayserispor 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç sonu konuştu.

"Şampiyonluk hikayeleri böyle maçlarda yazılıyor. Hiçbir rakip kolay değil." diyen deneyimli hoca, "14 puan önde olabiliriz ama bizim gergin olmaya hata yapmaya hakkımız yok. Şampiyon gibi oynamamız ve bunun tadını çıkarmamız gerekiyor. Taraftara teşekkürler. Trabzonspor'un DNA'sında böyle geri dönüşler var." ifadelerini kullandı.

Maçın ikinci yarısındaki oyunlarına dikkat çeken Avcı, "İki topumuz direkten döndü. Trabzonspor ikinci yarıda harika bir tempo yaptı. Taraftarımız vazgeçmedi bizi diri tuttu. Haftalar azalıyor. Bu galibiyetler bizim daha özgüvenli oynamamamızı sağlamalı. Harika gidiyoruz, çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

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