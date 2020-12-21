Abdullah Avcı, Trabzonspor'un efsaneleri arasında yer almak istiyor

AA 21 Aralık 2020 Pazartesi 15:43 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 15:43

Avcı, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, Trabzonspor'da uzun vadede değil aslında pragmatik, kısa vadede ve aynı zamanda sonuç odaklı olacak planlarının bulunduğunu belirtti.

Bu süreçte oyunu çabuk değiştirebilecek, hem oyunu hem duygusunu hem de aklını oyun planlarının içine koyabilecek kısa vadeli bir planın içerisinde olduklarını kaydeden Avcı, şöyle devam etti:

"Kısa vade derken şunu demek istiyorum. Önümüzdeki devrenin bitimine kadar oynayacağımız maçlar, burada alacağımız sonuçlar bir sonraki hedefleri nereye koyacağımızı daha net belirleyecek. Şunu çok açık ifade edeyim, 25-26 yaş ortalaması olan bir oyuncu grubu var ve şu an itibarıyla öğrenmeye açık. Bunu sonuçlarla da desteklersek özellikle ocak ayında kısa vadede ne olabileceğini çok daha net söyleyebilirim. Ancak burası Trabzonspor, yukarıda olması lazım, yarışması lazım. Onun için pragmatik sonuçları nasıl alabileceğimiz ve eksiklerimiz üzerine hızlıca çalışıyoruz."

Avcı, altyapıyla ilgili olarak da, "Burası verimli topraklar. Buradaki potansiyel yüksek. Onun için bu kaynağı da ben iyi kullanmak istiyorum. Umarım zaman ve sabırla bu kaynağı da iyi kullanırız. Trabzonspor hep kendi içinden oyuncular çıkartmıştır. Geçmişinden bugüne baktığımızda hem kendi bünyesinde hem de Türkiye ve Avrupa'da bu oyuncular sahne almıştır. Onun için bir yandan yarışırken bir yandan da içimizdeki o verimli topraktan çıkan insan kaynağını doğru kullanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Karadeniz insanının kendi içinde olan hırsını, düşüncesini, duygusunu ve o mücadele gücünü sahada görmek istediğini belirten Avcı, "Duygularıyla aslında baktığımızda mücadelenin içinde. Devamlı baskılı ve rakip takım ceza sahası içinde oynayan oyun isteniyor ama dünyada böyle bir şey kalmadı. Bu olacak ama biz tabii bunun süresini biraz daha artırıp bunun içine bir futbol aklını ve organizasyonunu sokmamız gerekiyor. Duygularımızla oynarsak evet maç kazanacağız ama kaybettiğimiz de olacak. Duygumuz olacak, bunun yanında da rakibe göre futbol aklımız olacak." diye konuştu.

Avcı, "Bugün dünyanın her yerinde en üst düzey takımlarda dahil oyunun iki yönü, topun dışarda olduğu bölüm, sahipsiz top, duran toplar, savunmada, hücumda bunların hepsi rakamlarla, istatistiklerle, görüntülerle analiz edilip koyuluyor." diyerek, şöyle devam etti:

"Duygu ve mücadele artık ölçülüyor. Kaç kilometre koşmuşsun, kaç tane sprint atmışsın, hepsi var ama takım bütünlüğü duygusu tabii ki olacak. Karadeniz'de bu daha fazlasıyla var ama bunu aklımızla birleştireceğiz. Yapmayacak mıyız savunma? Bunu her takım yapıyor bugün. Manchester City de yapıyor, Liverpool da yapıyor. Bunlar dünyanın en önemli takımları. Hücum oynarken de savunmayı nasıl yapacağını düşünmen lazım aslında. Savunma güvenliğini nasıl alacağını düşünmen lazım. Onun için duygumuz olacak, bu bizim zaten Karadeniz insanı olarak hepimizde var ama bunun yanına aklımızı koyacağız."

"ADIM, ADIM GİDECEĞİZ"

Avcı, "Trabzonspor'u izleyenleri nasıl bir taktik, nasıl bir organizasyon ve ne tür bir futbol anlayışı bekliyor?" şeklindeki soru üzerine şunları kaydetti:

"Adım adım gideceğiz ama hızlı adımlar olacak bunlar. Uzun vadeli adımlar değil. Hayat hepimize bazı deneyimler gösteriyor. Antrenör olarak, futbolcu olarak, kulüp olarak, yönetici olarak. Geldiğimiz günden itibaren şundan bahsettik 'takım savunması' bu takımın genel durumuyla ilgili tespit. İlk maçta bunun karşılığını yüzde 100 olmasa da çalışarak bir kısmını aldık. Bugün Trabzonspor'un tabii ki hedefi yukarılarda olmak. Senelerdir bunu zorlayan ve bunu elde etmiş bir takım. Onun için yukarda oynamanın planları, organizasyonları, saha dağılımları, sistem, rakibe göre plan bazen kendi oyuncusuna göre organizasyon gibi durumlar oluşacak ama bütün halde hareket eden ve sahanın içinde de kopuk olmayan, hücumda da savunmada da beraber hareket etmeye çalışan, o kompakt görüntüyü görmeye çalışan bir takım olmamız gerekiyor."

Bunun için çalıştıklarını kaydeden Avcı, şöyle devam etti:

"Oyuncular buna adım atmak istiyorlar ve atıyorlar geldiğimiz günden itibaren. Sonuçlar bunu destekleyecektir. Umarım bu sonuçları alacağız. Aksiyon filmi gibi futbol oyunu kalmadı artık. Şöyle bir şey var Türkiye'de 'Çok pas yapıyor' veya 'Dikine oynuyor' deniyor. Dikine oynayacak adam yoksa pas yapmak zorundasındır. Pas yapmanın başka amaçları vardır. Topu kaybettiğin yerde saha dağılımın doğru değilse o baskıyı yapamazsan geriye doğru koşarsın. Bu bir aksiyon filmine döner. Bugün artık öyle oyunlar çok az kaldı. Bazen oyunların koptukları anlarda oluyor. Daha dengeli, tabii ki daha coşkulu ama akıllı oyunlar, planlı oyunlar oynanıyor. Artık oyunlar santim santim hesaplanıyor. Arkaya attık koştuk, pası çok iyi attı falan bunlar artık konuşulmuyor ve duygular da ölçülüyor artık. Onun için hem duygunun hem aklın olduğu planların her hafta değiştiği maçları oynayacağız."

"BENİM KANIM BURADAN, BENİM DUYGUM BURADAN"

Trabzonspor ile kan uyuşmazlığı yaşayacağı şeklindeki eleştirilere ilişkin de Avcı, "Benim içimde hiç böyle bir kuşku olmadı. Benim kanım buradan, benim duygum buradan. Bu yörenin insanıyım. Bir kere Trabzonspor olunca geceleri uyuyamıyorsunuz zaten. Büyük bir camianın sana transfer teklifi var. Bu seni heyecanlandırıyor. En ufak bir olumsuz düşüncem olmadı. Tam tersi heyecanlandım. Ben buranın insanını biliyorum. Nasıl temas edeceğimi de biliyorum. Onlar da beni tanıyor, ben de onları tanıyorum." dedi.

Avcı, geldiği günden beri insanlarla karşılıklı ve çok önemli bir saygı, sevgi bulunduğunu dile getirerek, "İletişim var. En ufak bir kaygı ya da kan uyuşmazlığı diye bir şey düşünmedim. Onun için bugün buradayız ve mutluyuz şu an itibarıyla. Umarım o sevgiye, o saygıya ve camianın geçmişine doğru cevaplar veririz. Trabzonspor’un tarihinde bundan evvel Ahmet Suat hocamız, Özkan hocamız, Şenol hocamız, Ali Kemal hocamız gibi yer almak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Taraftarlara kendilerine karşı samimi davranışları için teşekkür eden Avcı, şunları kaydetti:

"Her şeyden evvel bir Karadeniz insanı olarak buradaki o samimiyeti ve duyguyu böyle karşılanacağımı biliyordum. Onun için herkese teşekkür ediyorum. Bütün ekiple mesaimizi Trabzonspor için burada geçiriyoruz. Sabırlı olacağız ama uzun bir sabır istemiyorum. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Hem futbol zor bir süreçten geçiyor hem dünya zor bir süreçten geçiyor. Futbolcularım ve camiamız bize iyi niyetlerini, dileklerini çok iyi hissettiriyorlar. Onun için maç kazanarak özgüvenimizi yakalayacağız. Kazanma akışkanlığı yakalayacağız. Bu süreci en iyi şekilde değerlendireceğiz. Trabzonspor büyük kulüptür. Yarışacaktır, yarışmanın içinde olacaktır."