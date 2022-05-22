Abdullah Avcı: Trabzospor Kulübü ve taraftarı adına harika bir sezon

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir'e ligin son hafatsında 3-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Trabzospor Kulübü ve taraftarı adına harika bir sezon. Her şeyin planlamasını yapmış, bu hedefe adım adım iyi oyunla insanların saygısını görerek gelen bir takım vardı. Biz de bunun mutluluğunu yaşamaya devam ediyoruz. Harika işler yaptık. Daha iyisini yapmak için uğraşacağız." dedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İTİRAFI!

Şampiyonlar Ligi müziğinin kendisini heyecanlandırıp heyecanlandırmayacağıyla ilgili gelen soruya Avcı, "İlk defa burada Başakşehir'i çalıştırırken, bir play-off maçında topunu da almıştım müziğini de dinlemişti. Emre Belözoğlu'nun o dönem bir topu direkten dönmüştü o gol olsaydı Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacaktık. Sevilla maçıydı. Oyunun keyifli yanları bu." şeklinde konuştu.

Başarılı teknik adam ayrıca, "Bizim bir devre oyuna girmediğimiz şık durmayan bir ilk yarı oldu. İkinci yarı beni son derece mutlu etti. 45 ile 61 arası çok net pozisyonlar bulduk. Volkan maçta ön plana çıktı. İlk yarıda onlar iyiydi biz ikinci yarı çok daha iyiydik. Kapanışı böyle yapmak istemezdik ama bir senede sadece 3 maçta mağlubiyet aldık." ifadelerini kullandı.