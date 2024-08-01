Abdullah Avcı: Transferleri tamamlayınca daha iyi olacağız

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Trabzonspor, Ruzomberok ile kozlarını paylaşacak.

Bu mücadele öncesinde bordo-mavili ekipte Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

Trabzonspor taraftarıyla birlikte olmak çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar, desteklemeye devam etsinler.

Sonuç alıp önümüze bakmak istiyoruz. Her galibiyet bizi ileriye taşıyacaktır diye düşünüyorum.

Okay'ı ben Altay'da tanıyordum. Birkaç kere istedim, olmadı, bugün gerçekleşti. Trabzonspor'da iyi bir geçmişi olan, örnek bir oyuncu. İki mevkide de oynayabiliyor. Bu bizim için avantaj. Savic, marka bir oyuncu. Onu da doğru zamanda kullanmak istiyoruz. Bunu en iyi şekilde planlamaya çalışıyoruz. Fiziksel durumlarına göre hareket ediyoruz.

Daha iyisini yapabilmek için başkan da yoğun bir şekilde çalışıyor. Transferleri tamamlayınca daha iyi bir takım olacağız.