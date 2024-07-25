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Spor

Abdullah Avcı: Uğurcan Çakır bizi ayakta tuttu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Slovakya'nın Ruzomberok takımını deplasmanda 2-0 yendi. Mücadelenin ardından bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 23:26 - Güncelleme:
Abdullah Avcı: Uğurcan Çakır bizi ayakta tuttu
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UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Slovakya'nın Ruzomberok takımını deplasmanda 2-0 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, sezonun ilk müsabakalarını kazanmanın önemli olduğunu belirterek, kaleci Uğurcan Çakır'ın takımı ayakta tuttuğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, "Final paslarını erken atmasaydık daha fazla pozisyonlara girebilirdik ama yeterli derecede pozisyona girdik. Rakibe verdiğimiz pozisyonlar da vardı. Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın sezona iyi başlaması ve bizi ayakta tutması çok değerliydi. Bütün takımı tebrik ediyorum. Böyle maçları, ilk maçları kazanmak önemli. Rakibi tebrik ediyorum, oyuncularımı tebrik ediyorum. Rövanşta da daha iyi bir oyunla ileriye gideceğiz." diye konuştu.

Bordo-mavili ekibin motivasyonunda bir sorun olmadığını söyleyen Avcı, "Motivasyonda bir sorunumuz olmadığını düşünmüyorum. Maça çıkarken bunu görebiliyoruz. Erken final pasları zemin ile ilgili değil. Bir an evvel maçı koparma arzusuyla ilgili. Oyuncularım kazanmak için odaklı bir şekilde hareket etti." ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır'ın performansına da değinen deneyimli teknik adam, "Trabzonspor tarihinde bütün kupaları kazanmış, milli takıma kadar çok önemli deneyimler kazanmış bir oyuncu. İnişler çıkışlar hepimiz için var. Yeniden ayağa kalkmak ve fırsatları değerlendirmek zorundayız. Avrupa Şampiyonası dönüşünde bunu belli etti. Odaklı ve iyi çalıştı. Çok iyi döndü diyorduk kendi aramızda, bugün bunun da cevabını verdi." değerlendirmesinde bulundu.

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