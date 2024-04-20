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Spor

Abdullah Avcı: Uğurcan'a çok kızdım

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

20 Nisan 2024 Cumartesi 21:58 - Güncelleme:
Abdullah Avcı: Uğurcan'a çok kızdım
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"GOL POZİSYONUNDA KIZDIM"

Avcı, "Geçen Sivas maçından çıkmamız lazım. Çok iyi oynadığımız bir maçtı ve kaybettik. Kayserispor'un durumu belliydi. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Savunma arkasına atılan toplar bizim için çok önemliydi. Sahanın içinde çok doğru organizasyonlar yaptık. Oyunun içinde çok ciddi pozisyonlar vermedik. Pepe'nin, Enis'in gol atması çok önemli. Takım inanılmaz derecede organizeydi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Futbolda enteresan şeyler yaşıyoruz. Uğurcan Çakır'ın pozisyonunda çok kızdım. Denswil çok müsaitti. Uğurcan Çakır bu ülkenin çok önemli bir kalecisi. Asist yapmıştı, bir de gol yedirdi ve eşitlemiş oldu. Bunlar var oyunun içinde." dedi.

"AVANTAJLI DURUMU KORUDUK"

Deneyimli teknik adam, sözlerine, "Lig üçüncülüğü için bulunduğumuz avantajlı durumu korumak için kazanmamız gerekiyordu. Rakibimizden 4 puan öndeyiz ve bunu koruduk. Şimdi önümüzde kupa maçı var. Biz Trabzonspor'un kenetlenme zamanı. Bütün camianın pozitif enerjiyle birbirine destek olması lazım." diye devam etti.

Abdullah Avcı, son olarak, "Uğurcan Çakır bu ülkede bu topları en iyi atan bir kaleci. 2. golden bahsediyorum. Enis Destan'ın hava hakimiyeti, Pepe'nin muhteşem bitiriciliği var. Umarım hepsi bu şekilde devam eder." sözlerini sarf etti.

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