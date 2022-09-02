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Spor

Abdullah Avcı, Umut Bozok ve Maxi Gomez'i kadroya aldı

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, yeni transferler Umut Bozok ve Maxi Gomez'i yedekler arasına aldı.

2 Eylül 2022 Cuma 21:08 - Güncelleme:
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Trabzonspor'un Ümraniyespor ile karşı karşıya geleceği maçın 11'leri belli oldu.

Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, yeni transferler için sürpriz bir karar aldı.

Avcı, geçen sezonun gol kralı Umut Bozok ve Valencia'dan transfer edilen Maxi Gomez'i yedek kulübesine aldı.

Deneyimli teknik adamın, maçın gidişatına göre iki futbolcuyu oyuna dahil etmesi bekleniyor.

İşte Trabzonspor'un Ümraniyespor 11'i:

Taha, Dorukhan, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Trezeguet, Djaniny.

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