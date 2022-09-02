Abdullah Avcı, Umut Bozok ve Maxi Gomez'i kadroya aldı

Trabzonspor'un Ümraniyespor ile karşı karşıya geleceği maçın 11'leri belli oldu.

Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, yeni transferler için sürpriz bir karar aldı.

Avcı, geçen sezonun gol kralı Umut Bozok ve Valencia'dan transfer edilen Maxi Gomez'i yedek kulübesine aldı.

Deneyimli teknik adamın, maçın gidişatına göre iki futbolcuyu oyuna dahil etmesi bekleniyor.

İşte Trabzonspor'un Ümraniyespor 11'i:

Taha, Dorukhan, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Trezeguet, Djaniny.