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Spor

Abdullah Avcı ve futbolcularından Özkan Sümer'e son görev

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve bordo-mavili futbolcular, dün hayatını kaybeden Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti.

AA23 Aralık 2020 Çarşamba 15:45 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 15:45
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Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncular Uğurcan Çakır, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Safa Kınalı, Arda Akbulut, Kerem Baykuş, Faruk Can Genç, Ahmet Can Kaplan ile Süleyman Cebeci, dün hayatını kaybeden kulübün efsanelerinden Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti.

Hatayspor ile oynanan müsabakadan dolayı cenaze törenine katılamayan teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular, Özkan Sümer için dua etti.

Oyuncular, Sümer'in mezarına çiçek bıraktı.

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