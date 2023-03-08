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Spor

Abdullah Avcı veda için Trabzon'a geldi

Trabzonspor'da teknik direktörlük görevinden istifa eden Abdullah Avcı'yı Trabzon'da taraftarlar, çiçekle karşıladı.

AA8 Mart 2023 Çarşamba 12:13 - Güncelleme:
Abdullah Avcı veda için Trabzon'a geldi
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İstanbul'da kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmenin ardından dün görevi bıraktığını duyuran Abdullah Avcı, uçakla Trabzon'a geldi.

Taraftar gruplarının temsilcileri, Avcı'yı havalimanında çiçekle karşıladı.

Taraftarlara teşekkür eden Avcı, daha sonra kulüp aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.

Avcı, Adana Demirspor ile hafta sonu sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak bordo-mavili takıma bugün veda edecek. Eşyalarını toparlayacak olan Avcı, daha sonra kentten ayrılacak.

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