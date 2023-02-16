İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2023 Perşembe / 26 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8513
  • EURO
    20,2032
  • ALTIN
    1113.03
  • BIST100
    4968.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Abdullah Avcı: Yaşananlardan sonra, bir cümle kurmak dahi zor geliyor
Spor

Abdullah Avcı: Yaşananlardan sonra, bir cümle kurmak dahi zor geliyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda bu akşam oynayacakları Basel maçı öncesinde tüm takımların taraftarlarını mücadeleye gelerek depremzedelere destek olmaya çağırdı. Avcı, “Futbolun birleştirici gücünü iyilik adına kullanmamıza yardım edin” dedi.

IHA16 Şubat 2023 Perşembe 11:42 - Güncelleme:
Abdullah Avcı: Yaşananlardan sonra, bir cümle kurmak dahi zor geliyor
ABONE OL

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda bugün İsviçre temsilcisi Basel'i konuk edecek. Müsabaka öncesinde bordo-mavililer, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın tüm takımların taraftarlarına destek çağrısı yaptığı bir video yayımladı.

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan videoda tecrübeli teknik adam, "Zor ve önemli bir maça çıkmak için hazırlanıyoruz. Yaşananlardan sonra, bir cümle kurmak dahi zor geliyor. Kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Diğer yandan pes etmekle, yeniden yaşama sarılmak arasında gidip gelen vatandaşlarımıza bir tebessüm, bir nefes alma bahanesi olmak istiyoruz. 6 Şubat'tan sonra artık futbolun ne olduğunu hatırlamalıyız. Futbolun içinde rekabet var, kazanmak var, kaybetmek var. Ama futbol sadece bu değil. Bu, sadece oyunun bir kısmı. Futbol öyle bir güç ki düne kadar ezeli rakip dediğimiz insanları bugün büyük bir farkındalıkla evimizde ağırlıyoruz. En olağanüstü dostlukları futbol sayesinde kuruyoruz ve böyle günler geliyor, en büyük felaketlerin panzehiri oluyor. Birkaç saat sonra Basel ile oynayacağız. Ülkemizde yaşananları en hızlı, en yapıcı, en etkili şekilde duyurmak, yaralarımızı sarmak, destek istemek, moral vermek için futbolun gücünü kullanacağız. Bu yüzden bu maç 'Neden oynanıyor?' demeyin, iyi ki oynanıyor deyin. Futbolun birleştirici gücünü iyilik adına kullanmamıza yardım edin. İyi ki futbol var" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.