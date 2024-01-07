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Spor

Abdullah Avcı yine eskisi gibi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili ekipte ilk döneminde 10 maçta topladığı 21 puanlık performansı tekrarladı.

IHA7 Ocak 2024 Pazar 12:21 - Güncelleme:
Abdullah Avcı yine eskisi gibi
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Trendyol Süper Lig'nin 18. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takıma geldiği ilk dönemdeki performansı tekrarladı.

Bordo-mavili kulüp, 10 Kasım 2020'de ilk kez göreve getirdiği Abdullah Avcı, 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etmişti. Avcı, yönetiminde geçen 3 sezonda 1'i Süper Lig Şampiyonluğu, 2'si Süper Kupa olmak üzere 3 şampiyonluk elde etti.

Trabzonspor'da, 4 Mart 2023'te alınan Ümraniyespor yenilgisi sonrası yolların ayrıldığı Abdullah Avcı, Alanyaspor maçıyla 233 gün sonra ikinci dönemine başladı. Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor maçıyla bordo-mavili takımda ikinci dönemi resmen başlayan Avcı, 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak geldiği ilk dönemdeki 21 puanlık performansı tekrarladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geldiği ilk dönemdeki 10 maçlık performansta tek yenilgisini sahasında Galatasaray'a karşı 2-0'lık skor ile almıştı. İkinci dönemde de Kayserispor'a 1-0 mağlup olmuştu. Dış sahada oynadığı 6 maçı ise kaybetmedi.

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