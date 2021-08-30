Abdullah Avcı: Zihinsel olarak çok yorulduk

30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:30 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:30

Karşılaşmayı değerlendiren Abdullah Avcı: "25 gün, 7 maç, bir haftada 3 maç, bunların iki tanesi Roma ve Molde. Seyahat ve şiddetli maçlar. Deneyim kazanıyoruz ama çokta yıprandık. Serkan Asan ne zaman görev versem en iyisini yapmaya çalışıyor. Abdülkadir Ömür iyi çalışıyor, özel oyuncu. İkisine de teşekkür ederim. Bu takım için önemli işler yapmak istiyorlar. 7 maç ve 35 gün, çok kolaydeğil. Hücumda etkisizdik, savunmayı iyi yaptık. 3'te 3 yapmak bizi daha güçlü yapacak, ileriye daha iyi bakacağız." dedi.

Şampiyonlukla ilgili konuşan Abdullah Avcı "Trabzonspor şampiyonluklar yaşadı, şampiyonluklar kaybetti ama hep çok önemli işler yaptı. Şampiyonluğa giderken, en ufak detayı bile iyi değerlendirmek istiyoruz. Arayı iyi değerlendireceğiz. Zihinsel olarak çok yorulduk ve Galatasaray'a hazırlanacağız. Kazanma alışkanlığımız oldu, geliştirmeliyiz. Taraftarımıza da teşekkürler. Yolumuz güzel yol, bu çocuklara sabırlı şekilde destek olsunlar." ifadelerini kullandı.