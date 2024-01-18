Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Manisa FK maçı sonrası çarpıcı açıklama yaptı.

Avcı, kadroda yer almayan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ile ilgili olay ifadeler kullandı.

Abdullah Avcı kadroda olmayan isimler için açıklamasında, "Sebebimi bilmediğim bir şekilde bugün Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok aramızda yoktu. Onlarla ilgili kulübümüz açıklama yapar. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok çeşitli sebeplerden dolayı antrenmanlarda yoklar. Nedenini bilmiyorum." dedi.

BAKASETAS AÇIKLAMASI

Avcı sözlerinin devamında, "Bakasetas ile hemen hemen aynı dönemde geldik bu takıma. Çok özel bir karakter. Ama şu ana kadar transferi gerçekleşse dahi burası için her şeyi veren bir oyuncu. Henüz benim önüme gelen net bir şey yok. Bakasetas ile transfer konusunu hiç konuşmadık." ifadelerini kullandı.