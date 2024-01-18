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Spor

Galatasaray maçı öncesi kriz! Abdullah Avcı'dan çarpıcı açıklamalar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Manisa FK'yı 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca yaptığı açıklamalarda, 'Sebebimi bilmediğim bir şekilde bugün Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok aramızda yoktu.' ifadelerini kullandı.

18 Ocak 2024 Perşembe 22:06 - Güncelleme:
Galatasaray maçı öncesi kriz! Abdullah Avcı'dan çarpıcı açıklamalar
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Manisa FK maçı sonrası çarpıcı açıklama yaptı.

Avcı, kadroda yer almayan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ile ilgili olay ifadeler kullandı.

Abdullah Avcı kadroda olmayan isimler için açıklamasında, "Sebebimi bilmediğim bir şekilde bugün Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok aramızda yoktu. Onlarla ilgili kulübümüz açıklama yapar. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok çeşitli sebeplerden dolayı antrenmanlarda yoklar. Nedenini bilmiyorum." dedi.

BAKASETAS AÇIKLAMASI

Avcı sözlerinin devamında, "Bakasetas ile hemen hemen aynı dönemde geldik bu takıma. Çok özel bir karakter. Ama şu ana kadar transferi gerçekleşse dahi burası için her şeyi veren bir oyuncu. Henüz benim önüme gelen net bir şey yok. Bakasetas ile transfer konusunu hiç konuşmadık." ifadelerini kullandı.

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