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  • Abdullah Avcı'dan eleştirilere tepki! ''Organize bir kötülük var'
Spor

Abdullah Avcı'dan eleştirilere tepki! ''Organize bir kötülük var'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rapid Wien ile oynanacak rövanş mücadelesi öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Avcı eleştirilere tepki verdi.

14 Ağustos 2024 Çarşamba 18:57 - Güncelleme:
Abdullah Avcı'dan eleştirilere tepki! ''Organize bir kötülük var'
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rapid Wien ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında konuştu.

Avcı, "Resmi müsabaka olarak Avrupa'da 4., toplamda 5. maçımız. İlk maçı kendi sahamızda kaybettik. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Trabzonspor, tüm planlarını kazanma ve tur üzerine yapmıştır. Maçın önemini biliyoruz. Umarım iyi bir oyun ve kazanarak devam ederiz." dedi.

ELEŞTİRİLERE TEPKİ

Kendisi hakkındaki eleştiriler ile ilgili konuşan Abdullah Avcı, "Sezona başladık, transferlerimiz geliyor. Daha da gelecek. Bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Herkes özverili bir şekilde çalışıyor. Benim ekibim de gece gündüz çalışıyor. Her sezon yeni bir başlangıçtır. Trabzonspor için hedef en büyük hedefler peşinde koşmaktır. Yeni gelenlerle birlikte bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Sizden, taraftarlarımızdan ekstra bir zaman istemedim, istemeyeceğim. İkinci kez geldiğimde Trabzonspor'un şampiyonluk şansı yoktu. Ulaşılabilir hedef 3.'lüktü ve bunu yakaladık. Ve kupada finalde kaybettik. Şampiyonluk ve Süper Kupa kazandık. Yine de memnun olmayan, durmadan eleştiren bir grupla karşı karşıyayız. Organize bir kötülükle karşı karşıyayız. Bunu söylerken, kendimle ve oyunla ilgili eleştirilerden bahsetmiyorum. Oyunla ilgili eleştirilere en açık teknik direktörlerden birisiyim. Benim bir ailem var, çocuklarım var. Sosyal medya denen bir mecra var. Sosyal medya kullanmıyorum ama profesyonellerim takip ediyor. Hakaretlere, çok çirkin saldırılara maruz kalıyorum. Hak etmediğimi düşünüyorum. Sosyal medyacılarım ve hukukçularım takip ediyor." diye konuştu.

Abdullah Avcı, "Bu takım, çok iyi bir takım olacak. Bunu da görecekler Eksiklerimiz tamamlandığında, harika bir takım olacağız. Çok iyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Sadece destek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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