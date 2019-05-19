Abdullah Avcı'dan Emre Belözoğlu sürprizi

Tecrübeli oyuncu, şampiyonluk yolundaki kritik karşılaşmada oynamak için fedakarlık yapacağını dile getirdi ve Başakşehir sağlık ekibi ile birlikte yurt dışından gelen doktorların müdahalesi ile Emre Belözoğlu dev maça hazırlandı.

Hafta boyunca idmanda yer almayan Emre, Avcı ile yaptığı görüşmede de kendisini iyi hissettiğini söyleyince, Galatasaray maçının 11'inde görevi kaptı.

AVCI: "UMARIM KARŞILIĞINI ALIR"

Abdullah Avcı da Emre ile ilgili, "Emre Belözoğlu, 1 haftadır özel fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Bugün sabah kendisiyle bire bir görüştük ve böyle karar verdik. Önemli bir oyuncu, böyle maçları çok oynamış. Umarım sağlıklı başlar ve sağlıklı bitirir, fedakarlığın karşılığını alır" dedi.

İstanbul ekibinin sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendiği mücadelede sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Emre'nin çekilen MR'ı sonucunda sol uyluk arka adalesinde orta derece kanama tespit edilmişti.

(Sporx)