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Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e çok sert sözler: Delikanlı adam kaçmaz

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1 mağlup olup şampiyonluğu kaybettikleri Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında final niteliğindeki maçta Galatasaray'a deplasmanda 2-1 boyun eğdi ve şampiyonluğu kaybetti.

Yüksek tansiyonda oynanan maçta iki takım kulübeleri arasında dönem dönem gerilim yaşandı! Abdullah Avcı maç sonrasında sert açıklamalar yaptı.

Avcı'nın açıklamaları şöyle:

"Şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik ederim. Denedik olmadı, şampiyon olma duygusuyla gelmiştik. Hep sahanın içinde kalmaya çalıştık. Burada gol atmak gerçekten çok zor.

Burada gol attığın zaman kulübene saldırı oluyor, VAR kayıtları vardır bakarlar, bir teknik adam golden sonra kulübeye saldıracak çete halinde, sonra 4. hakem bunu göremeyecek. Sonra eski oyuncusuna saldıracak, sonra kulübenin arkasına kaçacak, delikanlı adam devam eder!

40 senedir bu film devam ediyor, rakibin kulübesine hakaret ve yumrukla müdahale var, bunu Avrupa'nın hiçbir yerinde göremezsin!

Hayatımda yan yollara hiç girmedim. Arka bahçelerden dolaşmadım. Vurup kaçmadım hiç! Doğru yolda yürüdüm hep..."

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