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Spor

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin yeni teknik adam listesinde bulunan teknik adamlardan biri olan Abdullah Avcı'dan açıklama geldi.

25 Haziran 2023 Pazar 18:05 - Güncelleme:
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması
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Avcı, Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde bir muhabirin, "Hocam 38 senenin üzerine şampiyonluk yaşamak için 1 puan yeterli. Haftaya şampiyonluk maçına çıkıyorsunuz, ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusunun ardından "38'i bilmem ama haftaya Trabzon şehrinin 11 yıllık şampiyonluk hasretine son vereceğiz" sözleriyle cevap verdiği haberinin gerçekle ilgisinin olmadığını açıkladı.

TRT Spor'a konuşan deneyimli teknik adam ayrıca, "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür" sözlerini sarf etti.

ALİ KOÇ'A SUNUM YAPTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşen, Avcı sarı-lacivertli kulübün başkanına takımla ilgili bir sunum yaptı.

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı ile birlikte listede bulunan bir diğer aday da takımı daha önce de 2 kez çalıştıran İsmail Kartal.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kısa süre içerisinde yeni teknik adam konusunda son kararını verecek.

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