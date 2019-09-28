Abdullah Avcı'dan futbolculara pres emri
HEM saha içinde hem de dışında sıkıntılı bir süreç geçiren Beşiktaş’ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, takımını Trabzonspor’la deplasmanda oynanacak maça konsantre etmeye çalışıyor.
AKŞAM
Deneyimli çalıştırıcı, zorlu rakibinin eksiklerini tespit etti. Avcı, ileri uçta oynayacak olan Burak’tan BordoMavililer’in savunma göbeğinde oynayacak oyunculara pres yapmasını istedi. Orta saha oyuncularına da Burak’ın yapacağı preslere katkı vermelerini söyledi.
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