Abdullah Avcı'dan hakem tepkisi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

"OYUN OLARAK DEĞİL SKOR OLARAK KAYBETTİK"

"Enis Destan değişikliği sakatlıktandı. Ayağı ağrıyordu. Taxi'yi oyuna alınca 4-4-2'ye döndük. Ancak bu kadar değişiklik yapabildik. Son haftalarda oynadığımız en iyi oyundu. Yapamadıklarımız ne dersen, topa sahip olduğumuz dönemlerde erken final pasları attık. Bazen topa sahip olduk atak sonuçlandırdık. Duran top organizasyonlarımız var. Hem ilk yarıda hem ikinci yarıda pozisyonlarımız var. Oyunu genel anlamdaki son haftalarda oynadığımız en iyilerdendi. Yeterli mi? Oyun olarak kaybetmedik, skora olarak kaybettik."

HAKEM İSYANI

"Beni biliyorsunuz, hakem hakkında hiç konuşmuyorum. 5 taneyi geçmez. Bir hakem seneler evvel bir hakem hata yapmış maçımızda. Hakem de formsuz, ben de formsuzum. Bu maçı ona bağlayamayız demiştim. Hakem arkadaşımız arayıp teşekkür etmişti. Geçen hafta 1-0 galibim, 46. dakika... Top tacın dışına çıkıyor, oyun devam ediyor, kırılma golü yiyorum."

"FORMASI ÇIKTI, DEVAM ETTİ"

"Zaten şu an dalgalı giden bir süreç... Hiçbir ses yok. Bugün penaltı pozisyonu. Sordum ben test etmek için. 44-45. dakika... Ben aynısını Fenerbahçe maçında, 3-2 kazandığımız maçta, şunu söyledim. 'Merak ediyorum, bilmiyorum, açıklama yaparlarsa çok iyi olur.' dedim. Mehmet Can'ın forması çıktı, penaltı ve devam etti. Fenerbahçe'ye penaltı verildi. Bugünkü pozisyon için bilgilendirme yaparlarsa sevinirim. Bu top dönüyor gol oluyor. Devreye kırılma golüyle gidiyorum."

"İKİ OYUNCU İLE FARK EDECEK"

"Bizim iyi oynarken oyunun sonuna kadar içinde olmalısın. Rakibe pozisyon verdin mi? Yok. İki oyuncunun aramıza katılması bile fark edecek. Trezeguet çok iyi şeyler yaptı, gününde olsa 2 gol atardı. Trezeguet, bugün Beşiktaş'tan daha çok pozisyona girdi. Bu süreç biraz yorucu. Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmez, devam eder. Bugün geldiğimiz günden itibaren koyduğumuz hedeflerden şaşma yok. 1 haftada 3 maç... Bugün büyük bir takıma karşı, aynı süreci yaşayan, bizimle benzer zorlukları yaşayan, 3'üncü 4'üncülük yarışında olduğumuz Beşiktaş'a kaybettik."

"KAZANARAK DEVAM EDECEĞİZ"

"Bugün transfer gelebilir. Afrika Kupası'nda final oynayanlar benim 2 oyuncum. Beşiktaş'ın daha çok oyuncusu vardı, döndü. Bizimkiler hala döndü. 2 kişinin gelmesi bile oyunumuzu daha iyi hale getirdi. Gidenleri sayamıyorum. Trabzonspor vazgeçmez. Taraftar desteğine devam etsin. Koyduğumuz hedefe kazanarak devam edeceğiz."

"ZARAR VERMEK İSTEMİYORUZ"

"Bugün 2 oyuncunun gelmesi çok şey hissettirdi. Oynamış hazır oyuncu farklı oluyor. Buna yapacak bir şey yok. Yaşıyoruz. Transferle ilgili Başkan Ertuğrul Doğan çok yoğun çalışıyor. Günde 5-6 defa görüşüyoruz telefonda. Bazen alacakmış gibi oluyoruz, bunun bütçesi, şehri, ekonomisi, ülkesi var. Birçok şeyle karşılaşıyoruz. Trabzonspor'a zarar vermeden bir şeyler içeri katabilmeyi hedefliyoruz."