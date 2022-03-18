Abdullah Avcı'dan ilk 11'de 4 değişiklik

18 Mart 2022 Cuma 21:20 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 21:20

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor, geçen haftaki Göztepe maçının başlangıç 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavililerde cezalı Uğurcan Çakır'ın yerine Erce Kardeşler, sakatlığı bulunan Trondsen'in yokluğunda İsmail Köybaşı görev yaptı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, orta alanda Berat Özdemir'i yedek kulübesine çekerken, bu oyuncunun yerine Dorukhan Toköz'ü görevlendirdi. Avcı, forvette de Cornelius'un yerine Djaniny'i tercih etti.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Vitor Hugo, Anders Trondsen ile cezalı Tymoteusz Puchacz ve Uğurcan Çakır kadroda yer alamadı.

Uğurcan Çakır'ın yokluğunda Abdülkadir Ömür, kaptanlık pazubendini takan isim oldu.

DENSWİL 11'DE



Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle hafta içi takımla hiç çalışamayan Stefano Denswil, ilk 11'de sahaya çıktı.

Edgar ve Hugo gibi oyuncuların yokluğunda stoperde düzenli olarak forma giyen Hollandalı futbolcu, Ahmetcan Kaplan ile görev yaptı.