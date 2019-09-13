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Abdullah Avcı'dan Jeremain Lens'e kesik!

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Burak Yılmaz sakatlıkları sebebiyle, Jeremain Lens ise teknik ekibin kararı doğrultusunda Gazişehir Gaziantep maçının kadrosuna alınmadı.

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Beşiktaş'ta Gazişehir Gaziantep maçının kafilesi  belli oldu ve teknik direktör Abdullah Avcı'dan Jeremain Lens sürprizi geldi.

Sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra teknik ekibin kararı ile Jeremain Lens Gazişehir maçı kadrosuna alınmadı.

Atiba, Abdoulay Diaby ve Mohamed Elneny kadroya girerken, 12 yabancı sınırından dolayı Lens dışarıda kaldı

Kara´dan kaçamadılar

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