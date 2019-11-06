Süper Lig'de Galatasaray ve Antalyaspor'u mağlup eden Beşiktaş sezon başından bu yana ilk defa yakaladığı olumlu havayı kaybetmek istemiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı da kazandıkları ivmeye rağmen performanslarıyla soru işaretleri oluşturmaya devam eden Adem Ljajic ile Jeremain Lens'i kızağa çekti. Transfer olduğu günden bu yana beklentileri karşılayamayan Lens ile geçen sezonki performansından çok uzakta olan Ljajic'in sadece saha içinde değil, saha dışında da problemli olması tecrübeli çalıştırıcının sabrını taşırdı. İki oyuncunun özel hayatlarına dikkat etmemesi sebebiyle gelen şikayetlerden çok rahatsız olan Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda oynanacak zorlu Braga karşılaşması öncesinde Ljajic ile Lens'i görüşme odasına çekti.

Yönetimden destek

Oyuncularından artık kendilerine çekidüzen getirmelerini isteyen tecrübeli çalıştırıcı, "Çok zor şartlardan sonra istediğimiz havayı yakaladık. Sizin için motivasyon sağlayacak bu ortamı değerlendirmeniz gerekiyor. Kariyerlerinize yakışacak şekilde özel hayatınıza dikkat edin. Artık sizin hakkınızda bu yönde şikayetler duymak istemiyorum. Çünkü artık hataları kaldırabilecek durumda değiliz. Zorlu bir fikstürden geçiyoruz ve bu takımın size ihtiyacı var. Kalitenize ve profesyonelliğinize inanıyorum. Lütfen bundan sonra beni mahcup etmeyin" diyerek iki yıldızı son defa uyardı.

Öte yandan futbol takımından sorumlu yöneticiler Erdal Torunoğulları ile Emre Kocadağ'ın da bu konuyla yakından ilgilendiği ve Abdullah Avcı'ya tam destek verdiği öğrenildi.

(Türkiye)