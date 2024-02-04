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Spor

Abdullah Avcı'dan maç öncesi transfer açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

4 Şubat 2024 Pazar 18:26 - Güncelleme:
Abdullah Avcı'dan maç öncesi transfer açıklaması!
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Maç öncesi yaşadığı hastalık hakkında konuşan Avcı, "Sağlık ekibi akşam ve gündüz serum verdi. Şu anda iyi hissediyorum. Şehitlerimiz var. Bunun son bulmasını istiyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun. Maraş merkezli yaşanan depremin üzerinden bir sene geçti. Biz anlamayız belki ama onlar bunu hissediyor." dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer hakkında konuşan Avcı, "Bu sene istediği sonuçları alamayan iki tane çok büyük camianın karşılaşması olacak. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Afrika Kupası devam ediyor. Oyuncularımız orada final oynayacak öyle gözüküyor. 11'de 7-8 tane oyuncumuzun olmadığı bir süreci yaşadık. Gelecek haftadan itibaren oyuncular dönecek. Gelecek transferler belki olabilir. Kazanarak hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son olarak takımın geçirdiği kötü süreci değerlendiren Avcı, "Trabzonspor büyük kulüptür bu süreçlerden de her zaman en iyi şekilde çıkmıştır. Biz 1 haftada 3 maç kaybettik. 3 haftada değil. Bizde 2 hoca değişti onlarda 5-6 hafta değişti. Güzel oyunun olduğu ve karşılığını bizim aldığımız bir oyun olur." sözlerini sarf etti.

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