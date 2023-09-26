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Spor

Abdullah Avcı'dan sonra istikrar sağlanamadı

Trendyol Süper Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 3-2 yenilen Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından bir türlü istikrarı yakalayamadı.

AA26 Eylül 2023 Salı 11:19 - Güncelleme:
Abdullah Avcı'dan sonra istikrar sağlanamadı
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Bordo-mavili takım, Avcı'dan sonra yardımcısı Orhan Ak, İhsan Derelioğlu ve Nenad Bjelica'ya çalıştırıcılık görevi verirken, arzu ettiği sonuçlara ulaşamadı.

Karadeniz ekibi, ilk sezonunda Abdullah Avcı ile 2,03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-2022 sezonunda 2,13 puan ortalaması yakalarken, görevinden ayrıldığı son sezonunda ise 1,65 puan ortalaması elde etti.

Trabzonspor, Avcı'nın görevi bıraktığı sezondaki puan ortalamasını dahi, 1,50 puan ortalamasında kalan Nenad Bjelica yönetiminde yakalayamadı.

AVCI VE SONRASI

Trabzonspor, geçen sezon Abdullah Avcı ile 23 lig maçında 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alırken, Orhan Ak ile 2 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı.

Karadeniz ekibi, daha sonra geçici olarak takımın başına gelen dönemin futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu ile 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet gördü.

BJELİCA İLE 14 MAÇTA 7 MAĞLUBİYET

Trabzonspor, geçen sezonun 30. haftasındaki Sivasspor maçı öncesi 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı Hırvat teknik adam Nenad Bjelica yönetiminde 14 lig maçında 7 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavili takım, geçen sezon son 8 maçta takımda görev yapan Bjelica ile 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 12 puan toplayarak ligi 6. sırada bitirdi.

Bu sezon ise ilk 6 hafta sonunda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, ligde 9 puanla 6. sırada yer alarak arzu ettiği sezon başlangıcını yapamadı.

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