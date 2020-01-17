Fanatik 17.01.2020 12:58 - Güncelleme: 17.01.2020 12:58

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Süper Lig ekiplerinin peşinde olduğu Tyler Boyd'a izin çıkmadı. Siyah-Beyazlı takımın teknik patronu Avcı, ligin ilk yarısında beklentilerin uzağında kalan ABD'li futbolcu Boyd'a destek çıktı.

Avcı: Visca stilinde

Avcı, yönetimin takımdan göndermek istediği ve Ankaragücü, Antalyaspor ve son olarak da Çaykur Rizespor'un talip olduğu Boyd'un takımda kalmasını isteyerek, "Boyd, Visca stilinde bir oyuncu. Ona biraz zaman verir kazanırım. Kendisini geliştireceğine inancım tam. Güvendiğim oyunculardan biri" diyerek takımda kalmasını istedi.

Geçtiğimiz yıl devre arasında Ankaragücü'nde forma giyen ve sezon başında bonservisi 2.4 milyon Euro karşılığında Portekiz'in Guimaraes takımından alınan Tyler Boyd, sezonun ilk yarısında toplam 14 maça çıkıp 2 gol kaydetti.