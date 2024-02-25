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Spor

Abdullah Avcı'dan taraftara çağrı: Enerjinize ihtiyacımız var

Bugün sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor'un deneyimli teknik direktörü Abdullah Avcı taraftara çağrıda bulunarak tribüne davet etti.

Sabah25 Şubat 2024 Pazar 11:17 - Güncelleme:
Abdullah Avcı'dan taraftara çağrı: Enerjinize ihtiyacımız var
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Süper Lig'de 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldığı 5 maçlık serinin ardından son iki karşılaşmasını kazanarak krizden çıkan Trabzonspor, Papara Park'ta ağırlayacağı Adana Demirspor'u da mağlup ederek yükselişini sürdürmek istiyor.

Bordo-mavili ekip, mücadele öncesi kendisiyle aynı puana sahip (43) Beşiktaş'ın önünde üçüncü durumda bulunuyor. Karşılaşma, Karadeniz ekibi adına sıralamadaki yerini koruması adına da büyük önem taşıyor.

ABDULLAH AVCI'DAN MESAJ

Adana Demirspor karşılaşması öncesi Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı'dan taraftara çağrı geldi. Avcı, "Taraftarımızın varlığı bizi daha da güçlendiriyor. Onların enerjisine çok ihtiyacımız var" dedi.

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