Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Türkiye Milli Takımı ile ilgili süreçlere dair TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

"TRABZONSPOR'DA GENEL ANLAMDA BAŞARILIYIZ"

"Trabzonspor camiasında genel anlamda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Uzun süre şampiyonluk yaşamayan bir şehirde, Napoli de aynı şekilde yaşadı İtalya liginde... Teknik adam olarak finaller oynadım, kaçırdıklarım oldu. O dönemi sorguladığım bir dönemdi. 3,5 seneye baktığımızda, ekip olarak bize güzel bir ortam sağlandı. 17.'ydik, oradan Avrupa kupalarına katıldık. Mourinho, Roma'daydı. Onlarla eşleştik ve elendik. Onlar o sene Konferans Ligi'ni aldılar. Biz de o sene Trabzonspor olarak şampiyon olduk. Bir sene sonrasını hep sorguluyoruz. Her kulvarda yarıştık. O süreç, transfer sirkülasyonunun çok fazla olduğu bir duygu oldu. Uzak ara şampiyonluk yaşandı. 11 puan farkla bitti. Devre arası büyük takımlar kontak kapattı, transfer yapmadılar. Biz Edin Visca'yı aldık. O zamanlar Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiliyordu. Biz o sezon play-off oynadık. Biz bir Şampiyonlar Ligi yapalım. Ligi de geçen sene domine ettik. Takviyeler yapalım bir daha bunun üstüne gidelim derken dalgalanmalar yaşadık. Oyuncular kötü değildi, hepsi milli takım oyuncularıydı. Ama parçalar doğru tamamlanmadığı zaman sonucu alamadığın sürece bizim ülkemizde eleştiriye neden oluyor. Ben de Mart aynı itibariyle özel duygulardan dolayı, zarar vermemek ve başkalarının önünü açmamak adına iki senemi de duygusal bir konuşmayla bırakarak ayrıldım."

"BENİ HER YERDEN SİLEBİLİRSİN AMA TARİHTEN SİLEMEYECEKSİN"

"Trabzonspor'a ikinci gidişim benim için hayal kırıklığıydı. Bir yerde Fenerbahçe, bir yerde Milli Takım varken ikisi de olmayınca Trabzonspor'un bana ihtiyacı olduğunu söylediklerinde şampiyon hoca olarak 7 ay sonra geri döndüm. Sahanın dışında büyük eleştirilerin olduğu bir süreci acımasızca yaşadım. Benim kurmadığım bir takımdı. Üçüncülük hedefi ve kupa hedefimiz vardı. Üçüncü olduk, kupa finalini 95'te kaybettik. Sonrasında bu eleştiriler acımasızca devam etmeye başladı. Bu senenin transferlerini yaptık. Süreci nasıl değerlendirebiliriz? Önce takım çalışmamış dediler, baksınlar GPS orada dedim. Transferler çok kötü dendi, sonuç alınca transferler iyi oluyor. O oyuncuları izleme komitesi almış, bu oyuncuları Abdullah Avcı almış. Öyle mi? Başkanın İstanbul'da ekibi var, Trabzon'da izleme komitesi var. Benim ekibim var. Her şey süzgeçten geçiyor. Bana geliyor. Ben karar veriyorum. Bu senenin tüm transferlerini ben ve ekibim yaptı. Sonuçta yine zarar vermemek için... Oralara girmek istemiyorum. Şunu söylemek istiyorum net bir şekilde; Her yerden beni silebilirsin ama tarihten silemeyeceksin. 2021-22 Abdullah Avcı ve teknik heyeti yazıyor. Bunu silemeyeceksin."

"20 SENEDE BİRİKTİRDİĞİMİ BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ 7 AYDA BİTİRDİ"

"Trabzonspor teknik direktörüyken Beşiktaş başkanına cevap vermek istemedim. Yarışıyorum ve şampiyonluk kovalıyorum. Bu doğru değildi, etik de değildi ama zararını ben göremiyorum ne yazık ki... Bugün giden hoca van Bronckhorst aldı mı, Valerien Ismael aldı mı? Ayrılan oyuncular alıyor mu? Ben hak etmediğimi almadım. Ben tazminat falan da almadım. Başakşehir'den ben 5 senelik mukaveleyi yırtarak gittim. Duygusal bir şey yaşadım. İki şampiyonluk kaçırdım üst üste... Göksel Gümüşdağ'a yalvardım. Beni bırakmıyordu, 5 senelik mukavelem vardı. Ben oradan gitmek istemesem böyle bir hikaye olmazdı. Beşiktaş'a gitmem doğru mu, değil mi bilmem. Yorgundum çünkü. Bana 3 senelik mukavele teklif ettiler ve parayı onlar söylediler. TEFE, TÜFE'yi kaldırın, bu iyi para dedim. Teşekkür ederim, dedim. Bunu herkes söylemez. 20 senede biriktirdiğimi, Beşiktaş yönetimi 7 ayda bitirdi. 6 maç istifa Abdullah Avcı, 14. maç Abdullah Avcı tribüne 7 maç üst üste kazanarak bunu da yaşadım. Bir kulübün başkanı ve yöneticisi beni oyuncu üzerinden sorgularsa, antrenörlük mesleği adına duruş gösteririm. Beni oyuncu üzerinden sorgulayamazsın. Oyuncu kim? Çok değerlidir, takım için önemlidir ama bir antrenörün kararını veremez. Ben doluyum bu konularla ilgili... Oyunculara sordular beni. Sonra dedim ki, 'Ne açıklayacaksanız, açıklayın'. Bedenimi götürürsün, ruhumu götüremezsin, dedim."

"O PARAYI BEŞİKTAŞ'TAN DÜŞTÜM"

"Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor'a gittim. Anlaştığım parayı Beşiktaş'tan düştüm. Yayıncı kuruluşta çalıştığım dönemde aldığım parayı Beşiktaş'tan düştüm. Ben başka türlü davranmadım. Samimi olarak davrandım. Benim gitmemi istiyorlardı. Başkasıyla konuştular."

"Ben ekstradan 1 lira para almadım. Ben iki katı tazminat davası açabilirdim, açmadım. Çok etik ve düzgün davrandım. Bunu böyle bilsinler. Bununla ilgili konuşmak istemiyorum. Bir antrenörlük duruşudur bu. Antrenörler Derneği'ne de sitemimi yaptım. Bizi alacaksınız, tribünün, medyanın önüne atacaksınız. Biz efendiyiz, oğlumuz, çocuklarımız var. Bir yerlerde dolaşıyoruz, meslek yapıyoruz. Beni 'paracı' olarak insanların önüne atacaksınız. Ben hayatım boyunca bir gün para konuşmadım. Şükürler olsun iyi paralar kazandım. Benim oğlum şunu söyledi bana bir gün; 'Benim babam parayla nasıl anılıyor? Bizimle para konuşamaz, eliyle işaret eder' dedi."

"FENERBAHÇE DOSYASI YAPILAN ALGIYLA KAPANDI"

"Fenerbahçe beni istediğinde ben çok net bir şekilde şunu söyledim, 'Ben, beni isteyeceğinizi düşünerek bir hazırlığım vardı. Yüzde 80'i bitti, 20'si kaldı. Bitireyim, size sunum yapayım. Sizin tasarrufunuz, dedim. Başkan Ali Koç ile konuştum. Benim ne konuşmam var, ne çekişmem var. Benim hiçbir şeyle alakam yok. Fenerbahçe-Trabzonspor çekişmesiyle ilgili... Hiçbir şeyle alakam yok. Ne yazık ki sosyal medyada yapılan algıyla beraber Fenerbahçe dosyası kapandı."