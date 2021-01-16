Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması

16 Ocak 2021 Cumartesi 21:43 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 21:43

Maçı değerlendiren Abdullah Avcı, "Hatayspor'a burada Antalyaspor farklı yenildikten sonra oyun anlayışı değişti. Daha çok bekleyen, ona göre strateji yapan ve bunun karşılığını puan ve galibiyetlerle alan bir Antalyaspor.

Biz bu oyuna karşı çalıştık. 11'e 11 oynanırken maç istediğimiz gibiydi. Bu tür oyunları açmak için golü bulmak gerekiyor. Penaltı kaçırmamız rakibin direncini arttırdı. 11'e 11 daha iyiydik, 11'e 10'da duygular işin içine girmeye, bireysel oyun ortaya çıkmaya başladı. Bu çok doğru değil. Bu oyunlar zordur, kaliteyi yükseltmek gerekiyor. Güzel tarafı, sonuna kadar mücadele ettiler çevirmek için.

Penaltı ve golle başlasak, başka bir senaryo olacak. Her zaman ligde puan puandır ama bununla yetinmeyeceğiz. Kaliteyi nasıl yükselteceğiz, buna en iyi şekilde bakacağız. İçeride oynayacağımız bir maç var, ona bakacağız." dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer ile ilgili de konuşan teknik adam, "Bununla ilgili çalışıyoruz. En iyisini bulmaya uğraşıyoruz. Bu oyunlarda problemi çözmek önemli dedim. Trabzonspor hedefe giderken oyuncu kalitesini de yükseltmeli. Trabzonspor'a uygun, maliyetiyle de uygun oyuncu üzerinden uğraşıyoruz. Berat geldi, ön tarafta alternatifleri çoğaltmamız gerekiyor. Umarım en iyisi neyse, Trabzonspor ve bizim için hayırlısı neyse o olsun. Ön taraf için 2-3 tane çalışmamız devam ediyor, en iyileri katmak istiyoruz" şeklinde konuştu.