Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ruzomberok maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Fizik kalitesi yüksek, her takımın oyun planının olduğu zor bir ilk maç oynadık. Güçlü taraflarını bize karşı çok iyi kullandılar. Biz oyun olarak zaman zaman iyi şeyler yaptık. Rakip kadar bizim de pozisyonumuz vardı. Kaptanımız da o gün iyi bir performans gösterdi. Deplasmanda 2-0 kazanmak son derece önemli. Biz rakibin her sistemine göre hazırlıklarımızı yaptık. Yarın seyircimizin önünde daha iyi bir oyunla kazanıp tur atlamak istiyoruz. Umarım taraftarımızla birlikte bunun karşılığını alacağız." ifadelerini kullandı.

"FORMASYON DEĞİŞEBİLİR"

Gerektiğinde formasyon değişikliğinin yapılacağını söyleyen Avcı, "Umarım güzel günleri hep birlikte yaşarız. Veriler, istatistikler tarihte hep yer alır ama benim için turu cebine almak benim için çok daha önemli. Hedeflerimize giderken maç kazanmak adımlarımızı hızlandıracaktır. Sezona başlarken bir planlama yapıyoruz. Oyun sistemine göre de oyuncular belirliyorsun. Formasyonda bazı değişiklikler olacak. Oyuncu profilleri bunun değişmesinde belirleyici olacak. 3 günde bir maç oynamak kolay olmuyor. Çok değil ama ufak tefek formasyon değişiklikleri olacak." dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Deneyimli teknik adam, "Başkan ve yönetimle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Trabzonspor'a zarar verecek bir şeyi ortaya koymak istemiyoruz. Şu an itibariyle minimum 2 yada 3 tane oyuncu almak için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

"GÜVENSİZLİK ORTAMI YOK"

"Taraftarlar arasında sizin için çok ciddi bir güven erozyonu olduğunu görüyoruz. Bu güvensizlik ortamını nasıl tamir etmeyi düşünüyorsunuz?" sorusuna Avcı, "Ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Trabzon'da sokakta dolaşıyorum böyle bir erozyonu görmüyorum. Sosyal medyanın bir buhar olup kaybolduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Taraftarlara da seslenen başarılı çalıştırıcı, "Trabzonspor taraftarı bizi hiçbir zaman yalnız bırakmasın. Onlara çok ihtiyacımız var. Geçen sene yalnız kaldığımız zamanları biliyoruz. Onlar olmadan maç keyifli olmuyor. Onlarla daha güzeliz" dedi.

"PLAKAYI TAKTIK HOCAM"

Bir gazetecinin "Hocam 61. yaş gününüzü kutluyorum. İkimiz de plaka yaptık." sorusuna ise Abdullah Avcı, şu ifadeleri kullandı: "Ne güzel, bunda da bir hayır vardır."

Abdullah Avcı ayrıca, "Türk futboluna en fazla genç futbolcu kazandırmış ve yurtdışına yollamış bir teknik adam olarak söylüyorum; doğru zamanda, doğru bir şekilde kullanmaya ve yatırım yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"KARAKTERİMİZLE YARIŞACAĞIZ"

3 büyüklerin maddi durumuyla ilgili de konuşan deneyimli teknik adam şu açıklamayı yaptı: "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor bu ligin domino taşlarıdır. Hep birbirlerine bir şekilde üstünlük sağlamışlardır. Her zaman ekonomiyle yarışamayız ama biz karakterimiz ve inadımızla onlarla yarışacağız."