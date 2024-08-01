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Spor

Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Slovakya temsilcisi Ruzomberok'u sahasında 1-0 yenerek tur atlayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

1 Ağustos 2024 Perşembe 23:09 - Güncelleme:
Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması!
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ruzomberok'u mağlup ederek tur atladıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Maçı değerlendirmeden önce, şöyle bir şey söylemeliyim, bugün kulübümüzün Trabzonspor'un ligde olmasının 50. yılı kutlandı. Türk futbolunda önemli devrimler yapmış bir takımda çalışmaktan mutlu ve gururluyum. Umarım tarihin içine bir şey daha koyabiliriz." dedi.

"MAÇA İYİ BAŞLADIK"

Maç için değerlendirmeler yapan Avcı, Oyun çok iyi başladı. İkinci maç, oyun olarak üstüne koyuyoruz. Oyunun büyük bölümüne hakimdik. Oyun üstünlüğü, topa sahip olma, final pası dışında elimizdeydi. Oyuncunun duygusu, koparma duygusuyla erken final pasları yapmaya başladı. İkinci yarıda dengeli ama oyun yine bizim kontrolümüzdeydi." ifadelerini kullandı.

Taraftara teşekkür eden deneyimli teknik adam, "Taraftarımıza teşekkür ediyorum. İlk resmi maçta bizi yalnız bırakmadılar. Bize sonuna kadar destek oldular. Bu enerjilerini arttırarak takıma destek olmaya devam etsinler." diye konuştu.

TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA

Transferle ilgili konuşan Abdullah Avcı, "Gelen oyuncular olacak. Başkan inanılmaz çalışıyoruz. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. 55 maçı bir oyuncu oynayamaz. Onun için rekabette kalitesi daha iyi olan bir Trabzonspor gerçekleştireceğiz. Başkan çalışıyor. Büyük fedakarlık da yapıyor. Buraya kadar çok hatasız geldik. Taraftarımız da memnun transferlerden. Acele etmek istemiyoruz. Bir sürü detay var. Çalışıyoruz. Umarım gerçekleşir. Gerçekleşmese de katılan en son Savic var, Okay var. Onların da önümüzdeki hafta bizimle olup olmayacağına karar vereceğiz." açıklamasını yaptı.

Trabzonspor'un rakiplerinin maçıyla ilgili ise Avcı, "İki takım hakkında da gerekli bilgileri aldık. Bu akşamki maçın analizi yapılacak. Süre çok uzun, sabır istiyorum. Oyun kalitemiz artacak. Önümüzdeki hafta iyi bir sonuç almak için mücadele edeceğiz." dedi.

Abdullah Avcı son olarak, "Enerjleri çok iyi, oyuncular hep oynamak ister. Kimsenin 55 maçta oynama durumu yok. Hep hazır olmaları lazım. Sıra geldiğinde doğru kullanmaları lazım. Biz onlar için doğru planlamaları yapıyoruz. Fırsat geldiğinde kullanmaları gerekiyor, umarım o fırsatlar hepsine gelecek." ifadelerini kullandı.

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