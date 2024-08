Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Rapid Wien ile oynayacakları maç öncesi açıklamada bulundu.

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Her tur yukarıya doğru çıktıkça rakipler de zorlaşacak. Avusturya'nın köklü kulüplerinden biriyle oynuyoruz. Daha organize, daha planlı, top rakipteyken şiddetli şekilde baskı yapıp yönlendirme yapabilen, topun arkasına geçebilen bir takımlar. Ciddi bir müsabaka bizi bekliyor. Geçen haftadan bu zamana kadar savunmada ve hücumda bütün konu başlıklarına çalıştık. Son antrenmanda duran toplarımızı da çalışıp günü kapatacağız. İyi bir hafta geçti. Umarım ikinci maçtan üzerine koyduğumuz, taraftarımızın desteğiyle beraber yarın akşam iyi bir oyunla yukarıya doğru devam etmek istiyoruz." dedi.

"Trabzonspor turu geçmesi halinde turun dışında neler kazanabilecek?" sorusuna Avcı, "Maç kazanmak lige girerken çok daha iyi hissettiriyor. Uluslararası maç kazanmak güzel. Bunu geçtiğimiz zaman Avrupa Ligi play-off'u oynayacağız, Konferansı cebimize alacağız. Adımlarımızı hızlandıracak bir müsabaka oynayacağız. Bu müsabaka oyun olarak da taraftarımızı yanımıza alma olarak da bizi hızlandırma da çok önemli faktör olacak." ifadelerini kullandı.

"HATALAR BU İŞİN PARÇASI"

"Savic ve Olay takıma katıldı. Kadroda değişiklik bekleniyor mu?" sorusunun sorulması üzerine Avcı, şu ifadeleri kullandı: "55 maç planlıyoruz. Bu 55 maçta dokunuşlar performansa, rakibe, oynayacağımız formasyona göre değişiklikler muhakkak olacak. Yarın da bununla ilgili dokunuşlar olacak. Ekip halinde plan yapıyoruz. En iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Zaman zaman iyi oynayacağız, zaman zaman duraklamalar olacak. Bu böyle bir oyun. Her zaman yukarı seyredemeyebilirsin. Hatalar bu işin parçası. Oyunu daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz."

Abdullah Avcı, "Top bize geçtiğinde çözüm noktalarıyla ilgili çalışmalarımızı dün yaptık. Bir gün savunma, diğer gün hücuma çalıştık. Özellikle burada sabır ve topa sahip olmaya çalıştık. Bunların hepsini sahanın içinde umarım gerçekleştirmek istiyoruz. Ozan Tufan ile seneler önce de beraber olmak istemiştim ancak kısmet bugüneymiş. Bir teknik adamın elini son derece rahatlatan bir oyuncu. Birçok mevkide oynuyor ve iyi çalışıyor. Geldiği günden beri antrenman kaçırmadı. Onunla olmaktan çok mutluyuz. Onun oynamak istemediği mevkiler var ama onu orada kısa tutup başka yerlere de çekebiliyoruz zaman zaman." diye konuştu.

"HEYECANIM ÇOK YÜKSEK"

Transfer açıklamasında bulunan başarılı teknik adam, "Geçen seneden bu seneye hızlı ve temaslı oyunu artırdık diye düşünüyorum. Bunu belirleyenler aldığın oyuncu profilidir. Bu seneki heyecanımız iyi. Taraftarımızında verdiği enerji çok iyi. Bunu hep beraber yukarı çekecek oyunu artırarak devam etmeyi düşünüyoruz. Aramıza sol stoper katılacak. İki oyuncu daha transfer planımız içinde var. Bununla ilgili başkana teşekkür ediyoruz. Çok yoğun çalışıyor. Transferde iyi ve dengeli gittik. Şampiyonluk senesindeki gibi heyecanım çok yüksek. Umarım transferlerde gerçekleştiği zaman bu arayı da kazanmayla devam edersek karşılığını alacağız diye düşünüyoruz." dedi.

"Stefan Savic ve Okay Yokuşlu oynayacak mı?" sorusuna Abdullah Avcı, "Fiziksel durumlarını bilemem ama şu an itibariyle antrenmandaki gözlemlerimiz itibariyle şu an için iyi gözüküyorlar. Maç anında da canlı datadan veriler geliyor. O verileri kullanarak hareket edeceğiz." yanıtını verdi.

ARSENIY BATAGOV TRANSFERİ

Arseniy Batagov transferiyle ilgili de konuşan Avcı, "Transferde 3 tane süzgeçten geçerek hareket ediliyor. Herkesin transferde katkısı var. Bu seneki transferlere baktığımızda 4 oyuncu 20 ila 25 yaş arası bandında. Hem oynatabileceğimiz genç tecrübeli, hem de bir ürün haline getirip çıkartabileceğimiz oyunculardan bir tanesi. Yeni stoperimize baktığında her şey yüzde 100 değil. Beş tane parametre saysan 3 tanesi çok olumlu şeyler var. Kendisiyle görüştüğümde eksik olan taraflarını da bireysel olarak çalışarak geliştireceğiz diye konuştuk. Büyük ihtimalle yarın akşam bize katılacak. Fiziksel olarak eksiği yok. Cihan'da söylediğim gibi; çok anlam yüklemeyin. Hepsi çok çalışacak, çalışarak daha iyi yere gelecek oyuncular. Ayrılık şu an takımda gözükmüyor. Önceliğimiz forvet oyuncusuna dönecek. Belki daha sonrasında orta saha oyuncusu da olursa hep beraber değerlendiririz." ifadelerini kullandı.

"SORLOTH, CORNELIUS, ONUACHU"

Abdullah Avcı ayrıca, "Trabzonspor'un yakın tarihine baktığımızda Sörloth, Cornelius ve Onuachu gibi profiller Trabzonspor ve Türk futboluna etki yaratmıştır. Bizler de bu profiller üzerinden giderek çalışıyoruz. Başkanımız yoğun şekilde çalışıyor. Bu transferler gerçekleşecek ama gerçekleşirken Trabzonspor kulübü menfaatleri doğrultusunda gerçekleşmesi gerekiyor. O konuda da çalışmalara hassas şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bir şeyi oluştururken bir tarafı yıkmamak önemli." şeklinde cevap verdi.