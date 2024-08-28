Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması!

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor sahasında St. Gallen ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı ve Trabzonsporlu futbolcu Stefan Savic açıklamalarda bulundu.

ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI;

"TARAFTARIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

"Geçen hafta ilk maçı oynadık. Deplasmanda 65-70 dakika iyi bir oyun ve pozisyon zenginliği ile geçirdik ama bunun karşılığını alamadık. Deplasmandan beraberlikle döndük. Oynadığımız maçın üzerinden analizlerini yapıp tekrarlarımızı çalıştık. Yarın akşam en iyi şekilde maça hazır olmak istiyoruz. Bu maç bizim için de bir maçtan daha fazlası. Avrupa'da devam edebilmek hem taraftarımızla bütünleşmeyi sağlayacak, oyuna ve oyuncularımıza öz güven getirecek bir maçtan daha fazlası olduğunu düşünüyorum. Taraftarlarımıza seslenmek istiyorum, Trabzonspor tarihindeki bütün başarılarında takımına 90 dakika destek verdiğinde bu başarıları yaşamıştır. Taraftarın desteğine ihtiyacımız var. Güzel bir akşam olacağını düşünüyorum."

"TRABZON ŞEHRİ İÇİN..."

"Yarın Trabzonspor için, Trabzonspor şehri, taraftarı için Avrupa'da devam edebilmek için güzel bir maç var. Oraya destek verirseniz daha iyi olur."

"BU TAKIM, ÇOK İYİ BİR TAKIM OLACAK"

"Bu takım, daha önce de söyledim, çok iyi bir takım olacak. Bunu en yakın zamanda görecekler."

"ODAK NOKTAMIZ YARIN AKŞAMKİ MAÇ"

"Benim ve ekibimin, takımımın bütün odak noktası yarın akşamki maç."

"GÖRDÜKLERİMİZ, TESPİTLERİMİZ VAR"

"Geçen hafta 70 dakika bir resim çıkardık ortaya. Biz bunu daha iyi yapmak, daha baskılı, daha kısa sürede topu almak, atak sonuçlandırmak istiyoruz, pozisyonları golle sonuçlandırmayı yarın akşam gerçekleştirmek istiyoruz. Yarınki oyunumuzu daha iyi hale getirmeye çalışacağız. Yarın sahaya çıktığında kadroyu görürsünüz. Gördüklerimiz, tespitlerimiz var. Umarım sahaya daha fazla yansır."

ORSIC AÇIKLAMASI

"Orsic'in 60 dakikalık performansı iyiydi. Bir sene sonra ilk ciddi maçını oynadı. Ciddi bir sakatlıktan çıktı. Yaz kampına çok iyi geldi. Tabii ki mevkisel olarak önünde oynayan oyuncular vardı ama hiç teslim olmadan çalışmalarını yaptı. Orsic fırsatı iyi kullandı. İnşallah bunun süresini arttırarak devam ettiririz."

"PARÇALARI TAMAMLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"11 oyuncu transfer oldu şu ana kadar. Parçaları tamamlamaya çalışıyoruz. Bunun için tekrarlar, destekler gerekiyor. Kısa sürede gol sıkıntısı yaşıyoruz. Bu sadece bir santrforla anlatılacak bir durum değil. İlk iki maçı kazandık biz. Rapid'e karşı iyi bir organizasyon takımına karşı kaybettik. Eksiğimiz var. Organizasyon olarak geçen hafta 7-8 pozisyona girdik. Bu daha iyi hale gelecektir"

"CHAM'I SAYAMIYORUZ"

"Cham daha gerçekleşmediği için sayamıyoruz."

"NEYE GÖRE PAHALI KADRO?"

"Neye göre pahalı kadro, onu bir sorayım, kime göre, rakiplere göre mi? Yarışacağın rakiplere göre pahalı bir kadro mu? Maliyete girmeyelim, bunun altında başka şeyler de çıkabilir. Doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Senin yarıştığın rakiplere göre maliyete bakarsan... Ben bir şey söyledim, Trabzonspor ekonomisiyle değil, karakteriyle yarışacak."

"AVRUPA OLMAZSA OLMAZ"

"Avrupa olmazsa olmaz. Her kulvar Trabzonspor için kritik bir kulvardır. Onun için desteğe ihtiyacımız var."

TRANSFER CEVABI

"Başkan inanılmaz derecede çalışıyor. Fedakarlıklar yapıyor. Bunun B-C'si var. Ekonomisi var. Trabzonspor'un ekonomisine göre hareket etmek de var. Başkan takip ediyor. Biz şu anda yarınki maça odaklıyız. 13'üne kadar zaman var. Bir sonrasında bunu milli takım arasında değerlendirmek daha doğru olur."

STEFAN SAVIC'İN AÇIKLAMALARI;

"BİR FİNAL NİTELİĞİNDE"

"Umuyorum bizim için güzel bir maç. Bir final niteliğinde bizim için. Takımımız ve taraftarımız, Trabzonspor'un Avrupa'da olmasını hak ediyor. Takımın Avrupa'da olabilmesi adına her şeyimizi vereceğiz. Gelmeden önce de Trabzonspor taraftarının neler yaptığını gördüm. Seçme nedenlerimden biri de buydu. Taraftarımızla birlikte elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz. Birlikte o atmosferi yaşamak için taraftarımızı davet etmek istiyorum."

"BURADA GAYET MUTLUYUM"

"Burada gayet mutluyum. İnanılmaz çalışma azmiyle, Trabzonspor'un hak ettiği yere ulaşabilmesi için çalışıyoruz hocamızla birlikte. Avrupa'da hedeflerimiz en üstte, en iyi yerlerde olabilmek."

"FİZİK OLARAK DAHA İYİ HALE GELDİM"

"Çok daha iyi hissediyorum. İyi adapte olduğumu söyleyebilirim. Son maçta bunu daha iyi gösterdiğimi düşünüyorum. Fizik olarak daha iyi hale geldim. Çok yakın sürede yüzde yüzüme ulaşacağım. Her zaman takıma ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum. Adaptasyon sürecim iyi gidiyor."