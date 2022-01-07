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Spor

Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması: Stoper arayışları devam ediyor

Süper Lig'in 20. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

7 Ocak 2022 Cuma 22:32 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 22:32
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Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Ö.K. Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Karşılaşmayı yorumlayan Avcı, "Her maç zor. Rakibe belki bir fırsat verdik ama hep oyunun içindeydiler. Oyun çok fazla durdu. 3-0'a da 3 puan veriyorlar, 1-0'a da 3 puan veriyorlar. Geri sayıma gittiğimizde, kazanmak önemliydi. Henüz bir şey kazanmadık. 18 maç kaldı, taraftarımız daha güçlü şekilde bizi desteklemeye devam etsin." dedi.

Tymoteusz Puchacz transferi için konuşan Abdullah Avcı, "Tymoteusz Puchacz, bir aksilik olmazsa cumartesi veya pazar günü burada olacak. Stoper arayışları devam ediyor. Djaniny'in sakatlık raporunu bekliyoruz, değerlendirme yapacağız." sözlerini kullandı

Kasketle açıklamalarda bulunan Avcı, "Kışın kasket taktık, yazın da takarız. Yazlık modelleri var. (Gülerek)." açıklamasını yaptı.

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