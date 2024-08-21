Abdullah Avcı'dan transfer müjdesi

Trabzonspor, Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Konferans Ligi'nde St. Gallen ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı oynanacak karşılaşmayla ilgili, "Avrupa'da bütün takımların saha organizasyonları var. 4-4-2, 4-1-3-2 formasyonunu saha içinde alıyorlar. Yaptıkları şiddetli baskılar zaman zaman sayısal olarak eksik olsa da en büyük özellikleri. Direkt oyunlar ve ikinci toplar. Onlara yapılan şiddetli baskılarda zayıf olduklarını gördük. Özellikle rakip sahada topa sahip olduklarında temas sayıları düşüyor. Duran toplar da bizim için önemli çözüm noktalarından bir tanesi." dedi.

"HERKESİN MUTLU OLABİLECEĞİ TRABZONSPOR"

İyi bir kadro kurulduğunu söyleyen Avcı, "Trabzonspor taraftarlarının da takımın da camianın da morale, güvene, zamana değil, yakın zaman ihtiyacı var. Ben iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Son 2 oyuncumuzun da gelmesiyle beraber herkesin mutlu olabileceği Trabzonspor'u en yakın zamanda taraftarımızın önüne koyacağımızı düşünüyoruz. Umarım bu çıkış yarın burada başlar." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz turda oynanan Rapid Wien maçına değinen Abdullah Avcı, "Geçen haftaki Rapid Wien maçımız oyun olarak ve süre olarak benim antrenörlük yaşamımdaki en olumsuz maçtı. Rakibe saygı duymak gerekir ama bizim sahadan başımız dik çıkmamız gerekiyordu. Oyun; beni, ekibimi ve oyuncuları son derece yordu." sözlerini sarf etti.

'İKİ CEZALIMIZ VAR'

Sözlerine devam eden Abdullah Avcı, "Bu oyun artık detayların içine girdiği bir organizasyon oyunudur. 1-2 kişinin oyuna girmediği senaryoda organizasyon tamamen bozuluyor, biz geçen hafta bunu yaşadık. Sahanın içinde kaldık ve toplantımızda neleri yapamadığımızı konuştuk. Oyuncularımızla karşılıklı yüzleşerek toplantıdan çıktık. Rapid maçının ikinci yarısındaki yukarı giden oyun, ikinci maç ile tamamen geri düşmüştür, bizi çok üzmüştür. Maçtan sonraki görüntü yukarı gideceğimiz şeklinde, umarım. Rakibe göre ve performansa göre oyuncu değişikliklerimiz olacak. Tony'nin sakatlığı var, 2 cezalımız var. Rakibe göre kullanacağımız oyuncularımız olacak, umarım yarın bunun karşılığını verirler." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, yeni transfer Batagov'la ilgil, "Batagov, potansiyelli bir oyuncu. Şu an itibarıyla adaptasyon sürecinde. Yarın bizimle beraber ama milli aradan sonra daha çok takımın içinde olmasını bekliyoruz." yorumunu yaptı.

''İKİ TRANSFER GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Transfer yapılacağını söyleyen Avcı, "İki transfer daha yaparsak devre arasına kadar hiçbir planımız olmayacak. Trabzonspor, İstanbul ile ekonomisiyle yarışmayacak, karakteriyle yarışacak. 2 transferi kısa süre içinde gerçekleştireceğiz, ben buna inanıyorum. İyi bir takım, zaman bunu gösterecek." şeklinde konuştu.

Abdullah Avcı gruptan çıkmayla ilgili, "Trabzonspor'un gruptan tabii ki çıkması gerekiyor ama bunu iki maçımızı oynadıktan sonra konuşsak daha doğru olur." değerlendirmesinde bulundu.

Rakiplerinin ciddi bir baskı yaptığını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Biraz önce maçın analizini yaparken ipuçlarını verdim. Çok ciddi baskı yapan bir rakip, aynı zamanda da yapılan baskıda zaafları var. Artık oyunun her iki yönünü de oynamalısınız, taç da buna dahil duran top da. Umarım bunu doğru yapan takım oluruz." dedi.

Sözlerine devam eden Abdullah Avcı konuşmasını şu sözlerle noktaladı: "Kenar oyunları futbolda çok değerli, buna köşe oyunları deniyor. Sayısal üstünlüğü kurmanız için özellikle. Trabzonspor'un son 3 forveti pivot forvet hepsi ligde iş yapmış oyuncular. Biz de bu yönde görüşmelerimizi sürdürüyoruz ama fiyatı da var. Umarım milli takım arası öncesi bu gerçekleşir ve o arayı hep beraber geçiririz."

BORNA BARISIC'TEN AÇIKLAMALAR

Trabzonsporlu futbolcu Borna Barisic, UEFA Konferans Ligi'nde St. Gallen ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Borna Barisic yaptığı konuşmada, "Hocamız rakip hakkında her şeyi söyledi, benim bir şey eklememe gerek yok. Rakibimiz kaliteli ve agresif bir takım. Geçişlerde kaliteli oyunculara sahipler. Onlara saygı duyuyoruz ama biz de Trabzonspor'uz, kalitemizi sahada göstermek istiyoruz." dedi.