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Spor

Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe maçı için planı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın planı belli oldu.

Sabah12 Mart 2024 Salı 14:14 - Güncelleme:
Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe maçı için planı belli oldu
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Trabzonspor'da gözler artık pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisine çevrilmiş durumda. Şampiyonluk mücadelesi veren sarılacivertlileri bu sezon ligin ilk yarısında Kadıköy'de 3-2 yenen bordo-mavililer, ezeli rakibini Papara Park'tan da eli boş göndermek istiyor.

İŞTE DERBİNİN PLANI

5-1 kazanılan Karagümrük maçı sonrası, "Rakibe göre kadroda değişiklikler olacak" diyen teknik direktör Abdullah Avcı bu doğrultuda hazırlıklarını yapıyor. Karagümrük maçında Fernandez'i 79. dakikada oyuna dahil ederek oyuncunun son durumunu görmek isteyen bordo mavili hoca, Mendy'yi orta sahaya çekmişti. Avcı'nın derbide Fernandez'i stopere yerleştirmesi, Mendy'yi asıl mevkisi olan orta sahaya alması ve presle rakibini bunaltması bekleniyor.

Kaptan Uğurcan Çakır sakatlığı nedeniyle Karagümrük karşılaşmasında forma giyememişti. Ancak takım arkadaşlarını yalnız bırakmayan ve soyunda odasında motivasyon konuşmaları yapan 27 yaşındaki eldiven, Fenerbahçe derbisinde oynamayı çok istiyor.

Önceki gün takımdan ayrı koşulara başlayan 1.91 boyundaki yıldızın, Fenerbahçe maçında sahada olmak için bireysel çalışmalarına da hız vereceği belirtildi. Sağlık ekibinin de oyuncunun sakatlığıyla ilgili yapacağı son incelemelerin ardından kararını netleştireceği öğrenildi.

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