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Spor

Abdullah Avcı'nın gözü eski Beşiktaşlı yıldızda

Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı bir dönem Beşiktaş forması giymiş olan gurbetçi futbolcu Can Bozdoğan'ı takımında görmek istiyor.

Fanatik7 Nisan 2024 Pazar 14:51 - Güncelleme:
Abdullah Avcı'nın gözü eski Beşiktaşlı yıldızda
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2021- 2022 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş'ta oynayan Can Bozdoğan, Abdullah Avcı'nın orta sahaya istediği yerli isimlerden...

Geçtiğimiz yaz 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Schalke 04'ten Utrecht'e giden 23 yaşındaki gurbetçi futbolcu, Hollanda Ligi'nde çıktığı 25 karşılaşmada 1 gol attı, 1 asist yaptı.

6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapan Can konusunda özellikle Abdullah Avcı'nın ısrarcı olduğu ve genç futbolcunun potansiyeline çok güvendiği belirtildi.

Bozdoğan, Beşiktaş formasıyla 2021-22'de Süper Lig'de 23 maçta, 1126 dakika şans bulmuştu. Başarılı orta saha, 1 kez ağları havalandırmıştı. Trabzonspor, Can Bozdoğan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor.

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