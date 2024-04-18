Abdullah Avcı'nın gözü Oliver Torres'te

Trabzonspor, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı... Karadeniz ekibinde gelecek isimler kadar gidecek oyuncular da yeni planlama çerçevesinde çok önemli.

AVCI, TORRES'İ BEKLİYOR



Fırtına'da orta saha için gündeme gelen isim Oliver Torres. Bordo-Mavili yönetim, Sevilla ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 29 yaşındaki orta sahayı renklerine katmak için de yoğun bir mesai içerisinde. Kariyerinde Sevilla'nın yanı sıra Porto, Villarreal ve Atletico Madrid gibi kulüplerde de görev yapan Torres için Abdullah Avcı oldukça istekli.

1 MİLYON EURO'LUK FARK VAR



Torres'e 1.5 milyon Euro'dan 3 yıllık kontrat önerildi. Oyuncunun istediği rakam ise 2.5 milyon Euro. Yönetim pazarlıkta rakamı indirmeye çalışıyor. Avcı'nın hedefi sezon başı kampının ilk idmanına Torres'in yetişmesi.