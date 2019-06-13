Abdullah Avcı'nın iki hedefi var biri Mert diğeri Umut!
Siyah beyazlılar, Avcı'nın transferlerini istediği Bursaspor'un sol beki Umut Meraş için 1.5 milyon Euro ve bir de futbolcu teklif ederken, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen sağ bek Mert Müldür için de kulübüyle pazarlıklara başladı.
Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Abdullah Avcı, gelecek sezonun takımını kurmak için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yoğun mesai harcıyor.
Avcı'nın transferde en önemli isteği ise iki bekin yanı sıra hücumda da hem sağ hem de sol kanatta görev yapabilecek bir futbolcu. Beşiktaş yönetimi de Avcı'nın bu istekleri doğrultusunda öncelikle iki bek için isim belirledi ve kulüpleri ile temasa geçti. Bursaspor forması ile gösterdiği performansla dikkat çeken sol bek Umut Meraş için yeşil-beyazlı kulübe 1.5 milyon Euro ve bir futbolcu teklif eden Beşiktaş, ilk etapta olumsuz yanıt aldı. Bursaspor'un teklifi kabul etmediği ve 3 milyon Euro istediği belirtildi.
Bursaspor'a Umut'u satan Boluspor, Meraş'ın transferinden yüzde 20 pay hakkına sahip.
Sağ bek için ise Rapid Wien'de oynayan Mert Müldür listede. Stoper mevkiinde de forma giyebilen Mert'in 2021'e kadar sözleşmesi var ve pazarlıklar sürüyor. Güncel değeri de 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.
(Sabah)
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