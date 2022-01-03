Abdullah Avcı'nın kozu: Anthony Nwakaeme

Milliyet 3 Ocak 2022 Pazartesi 08:55 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 08:55

Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Trabzonspor'da ligin ikinci yarısı için hazırlıklar başlayacak. 7 Ocak Cuma günü Yeni Malatyaspor maçıyla açılışı yapacak bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı tüm planlanırını yapıyor.

Özellikle Afrika Uluslar Kupası, Avcı'yı zora sokuyor. Yeni transfer Kouassi ve takımın önemli kozlarından Djaniny'nin ülke milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'nda olacak olması keyifleri kaçırıyor. Ancak Abdullah Avcı ve yardımcıları Anthony Nwakaeme'nin geri dönüşüyle bir nebze olsun rahatladı.

Nijeryalı futbolcu yeniden Trabzon'a döndü ve sakatlığını atlatarak takıma katılıyor. Ligin ilk yarısında da Abdullah Avcı'nın en verim aldığı oyunculardan olan 32 yaşındaki yıldız bir kez daha ilk 11'e geri dönecek. Ayrıca Nwakaeme'nin takım üzerindeki etkisi ve lider özellikleri de bir diğer olumlu ayrıntı oluyor.

Kouassi ve Djaniny de Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra takımın bilhassa hücum hattında daha da güçleneceği belirtiliyor. Ligdeki şampiyonluk yarışının kızıştığı haftalarda Nwakaeme, Djaniny, Kouassi ve Cornelius gibi güçlü hücum hattının çok faydalı olacağı kaydediliyor.