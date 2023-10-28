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Spor

Abdullah Avcı'nın Trezeguet planı

Trabzonspor'da yarın oynanacak Fatih Karagümrük maçının kadrosu netleşiyor. Abdullah Avcı'nın geçen hafta kazanan 11'i bozması beklenmezken, tek değişikliğin sakatlığını atlatan Trezeguet'te olacağı belirtildi.

28 Ekim 2023 Cumartesi 11:27 - Güncelleme:
Abdullah Avcı'nın Trezeguet planı
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Şampiyonluğun ardından hayal kırıklığı yaratan geçtiğimiz sezon, takımın ayakta kalan isimlerinden biriydi Trezeguet... 3 kulvarda toplam 41 karşılamaya çıkan Mısırlı yıldız, 13 gol, 10 asistlik hücum performansı sergilerken, bu yıl kayıplarda.

Nenad Bjelica'nın 3 maçta 11'de başlattığı Trezeguet'nin henüz golü yok. Geçtiğimiz haftaki Alanyaspor karşılaşmasında sakatlığından dolayı forma giyemeyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Abdullah Avcı ile yeniden eski günlerine dönmek istiyor.

Ağrıları geçen ve dünkü idmanda takımla çalışan Trezeguet'nin, yarın Olimpiyat Stadı'ndaki Karagümrük mücadelesine ilk 11'de başlaması yüksek ihtimal.

ABDÜLKADİR ÖMÜR 10 NUMARAYA

Abdullah Avcı'nın, kazanan kadroyu bozmayı düşünmediği ve sadece sol tarafta Bardhi'nin yerine Trezeguet ile başlayacağı öğrenildi. Forvet arkasında sakatlığı bulunan Bakasetas'ın yokluğunda yine Abdülkadir Ömür'ün olması bekleniyor. Diğer kanatta Visca oynayacak.

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