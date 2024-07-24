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Spor

Abdullah Ayaz, TFF Genel Sekreterlik görevine getirildi

Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterlik görevine Abdullah Ayaz'ın getirildiği açıklandı.

DHA24 Temmuz 2024 Çarşamba 17:00 - Güncelleme:
Abdullah Ayaz, TFF Genel Sekreterlik görevine getirildi
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Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, TFF Genel Sekreteri görevine Abdullah Ayaz getirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "1 Şubat 1981 doğumlu olan Abdullah Ayaz, Lisans ve Yüksek Lisansını Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tamamladı. Çeşitli profesyonel futbol ve basketbol kulüplerinde, STK'larda üst düzey yöneticilik yapan Ayaz; evli, 1 çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir. Meclis görevleri ile birlikte 10 yıllık kamu yöneticiliği tecrübesi olan Abdullah Ayaz'a yeni görevinde başarılar dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde Genel Sekreterlik görevini yürüten Taner Senseven'e bugüne kadar sürdürdüğü özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

  • Abdullah Ayaz
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